LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Warnstreik bei Amazon in Leipzig ist weitgehend wirkungslos geblieben. Von etwa 900 festen Mitarbeitern hätten rund 80 gestreikt, sagte der Verdi-Landesfachbereichsleiter Handel, Torsten Furgol. Das sei "schon ganz ok, aber ausbaufähig". Inwiefern dadurch die Abläufe bei Amazon gestört wurden, könne er nicht sagen.

Ein Amazon-Sprecher sagte, die Aktion in Leipzig habe keine Auswirkungen. Amazon liefere verlässlicher denn je.

Beim letzten Warnstreik in Leipzig habe es deutlich mehr Beteiligte gegeben, sagte Furgol weiter. Das liege unter anderem am kalten Wetter. Eine genaue Auswertung werde es erst im Nachgang geben.

Die Gewerkschaft hatte für den Shoppingtag Black Friday bundesweit zu Warnstreiks an Amazon-Standorten aufgerufen. Betroffen sind Logistikzentren in Gera, Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Graben, Koblenz und Achim. Damit will Verdi Tarifverträge erzwingen./dhu/DP/stk