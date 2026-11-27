Kehrtwende bei Nvidia: Kaufen oder lieber nicht anrühren?

Nvidia bleibt die spannendste Tech-Wette der nächsten Wochen. Die Halbierung hat etwa geklappt: Von 213 bis 124 US-Dollar. Die scharfe Erholung (bis 171 Dollar) wurde inzwischen wieder abgebaut. Aktueller Stand: 149 Dollar. Über die Konsequenzen der merkwürdigen Neuinstallierung des CEOs wird heftig diskutiert. Alle Varianten sind offen. Der aktuelle Marktwert von Nvidia beträgt 3,6 Billionen Dollar.

Auf die Stabilisierungsebene kommt es mithin an. Dafür bedarf es der nächsten Ergebniszahlen nach den super Resultaten im dritten Quartal. Es geht zunächst um die Vertrauensbildung. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Denn im Nvidia-Kursverlauf gibt es mehrere Gaps, die zu schließen sind. Kommt Zeit, kommt Rat.

Anthropic unter Ausgabepreis - ein Schnäppchen?

Anthropic ist die zweite Wette. Der Börsenstart lief glatt, aber nur für einige Stunden, und inzwischen fiel der Kurs sogar unter den Emissionspreis von 83 Dollar. Mehrere große Techs sind als Gründeraktionäre dabei, was weitgehend weniger bekannt ist. Sie sind die Stabilisatoren für den Kursverlauf von Anthropic.

Der aktuelle Marktwert von knapp einer Billion Dollar liegt weit von den Zielen entfernt, die der Gründer wie auch Analysten als sicher erreichbar vorausgesagt haben. Bei noch tieferen Kursen könnte man also ein Spiel wagen, das zwar hoch spekulativ erscheint, aber mit den aktuell geltenden Zielwerten für Umsatz und Gewinn vertretbar erscheint. Dafür sorgen die zitierten Gründeraktionäre.

Was sagen Sie derzeit zu den Dax-Werten?

Mitten in der Herbst-Korrektur haben Investments Zeit. Die Stabilisierung läuft durchweg im Dax auf breiter Ebene und mit vertretbaren Abschlägen, insbesondere für die vier deutschen Techs als Träger des Dax-Trends insgesamt. Es gilt die Regel: Korrekturen um 20 bis 25 Prozent haben technische Gründe, die sind bereits erfüllt, zum Beispiel Infineon und Siemens Energy.

Die 50-Prozent-Korrektur wird nicht in allen Fällen eintreten, aber 30 bis 35 Prozent vom Spitzenwert gerechnet machen Sinn. Die größten Verlierer bleiben die Autowerte mit den niedrigsten Bewertungen von Umsatz und Gewinn in allen historischen Vergleichen. Was wird daraus?