FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Streit um angemessenes Handgepäck bei Passagierflügen hat das OLG Frankfurt entschieden, dass Passagiere nur ein kleines Gepäckstück kostenlos mit in die Kabine bringen dürfen. Das Gericht bestätigte Regeln des ungarischen Billigfliegers Wizz Air, der nur eine Tasche mit den Maßen 40x30x20 Zentimeter zulässt. Dagegen hatte die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) auf Unterlassung geklagt und ist nun unterlegen.

Das Urteil (Az.: 6 UKl 7/25) ist nicht rechtskräftig. Weil das OLG Hamm bei einer anderen Klage gegen die Airline Vueling anders entschieden hat, ließen die Frankfurter Richter Revision beim Bundesgerichtshof zu. Damit hat die vzbv zumindest ein Teilziel erreicht, weil sie eine höchstrichterliche Klärung anstrebt, wie groß angemessenes Handgepäck sein darf. Die Verbraucherschützer halten neben der kleinen Tasche einen zusätzlichen Kabinenrollkoffer für zulässig.

OLG Hamm sieht es anders

In der ersten Instanz sind weitere Klagen gegen andere Fluggesellschaften anhängig. Hamm hatte entschieden, dass die Airlines das Handgepäck nicht auf ein Stück beschränken dürften, weil sie dies nicht ausreichend begründet haben. Zu den Details von Außenmaßen äußerten sich die Richter in Nordrhein-Westfalen nicht.

Das OLG Frankfurt sieht in den einschlägigen EU-Verordnungen keinen Anhaltspunkt für mehr kostenfreies Handgepäck. Das zugelassene kleine Gepäckstück genüge zur Mitnahme aller während des Flugs benötigten persönlichen Gegenstände, führten die Richter aus. Für weitere Sachen könne und müsse gegebenenfalls ein anderer Tarif gebucht werden. Es sei auch gerechtfertigt, das Handgepäck auf ein Stück zu begrenzen, damit die Airlines zügig überprüfen könnten, ob die Bestimmungen eingehalten werden.

Neue EU-Fluggastrechte

Die EU-Staaten hatten kürzlich neue Regelungen der Fluggastrechte gebilligt, die voraussichtlich ab Mitte 2027 in der Europäischen Union gelten sollen. Wer online Tickets sucht, soll demnach standardmäßig den Preis mit Handgepäck angezeigt bekommen. Das soll Preisvergleiche erleichtern. Fluggesellschaften können aber weiter Tickets anbieten, bei denen für größere Handgepäckstücke extra gezahlt werden muss - so wie es inzwischen viele Gesellschaften machen./ceb/DP/stk