^ Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG 27.11.2026 / 10:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG ISIN: DE0007448508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.11.2026 Kursziel: 35,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann EKF-Feedback: Neue Mittelfristziele untermauern Investment Case Wir haben die IVU Traffic Technologies AG im Rahmen des Deutschen Eigenkapitalforums getroffen und hatten die Chance, mit CEO Martin Müller-Elschner, CFO Petra Meiser und IR-Manager René Schwuchow zu sprechen. Mehr Transparenz durch zukünftige Segmentberichterstattung: Ab dem Geschäftsbericht 2026 wird IVU entsprechend der internen Steuerung die Segmente Rail und Public Transport (PT) ausweisen. Insbesondere der Bahnbereich ist u.E. strategisch interessant. Dieser zeichnet sich durch eine höhere... Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

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+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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