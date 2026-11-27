Neuwahlen in Spanien: Wachstumsmarkt vor entscheidenden Veränderungen? Madrid/Berlin (ots) - Am 29. November wählt Spanien ein neues Parlament. Die Neuwahlen finden in einer wirtschaftlich starken Phase statt. Spanien wächst weiterhin deutlich schneller als der Durchschnitt der Europäischen Union. Für 2026 prognostiziert die EU ein reales Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent, 2027 soll das Bruttoinlandsprodukt um 2,1 Prozent zulegen. Treiber sind vor allem der private Konsum und die Investitionen. "Sollte es zu einem Regierungswechsel kommen, sind auch in der Wirtschaftspolitik neue Schwerpunkte zu erwarten. Die Konservative Partei PP (Partido Popular) will Rahmenbedingungen für Investitionen verbessern. Dafür sollen die Bürokratie abgebaut und steuerliche Anreize ausgeweitet werden. Dazu zählen erleichterte Abschreibungen für Investitionen in Maschinen, Digitalisierung und Forschung", erklärt Friedrich Henle von Germany Trade & Invest (GTAI) in Madrid. Impulse könnten auch von angekündigten Investitionen in Höhe von 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur ausgehen. Allerdings: "Die Haushaltsspielräume sind begrenzt und die Zuständigkeit der Regionen bei Steuern und Genehmigungsverfahren setzt auch in Zukunft der Zentralregierung Grenzen", so Henle weiter. Aus der Perspektive deutscher Unternehmen wird Spanien zu einem immer wichtigeren Handelspartner. Stiegen die Exporte nach Spanien in 2025 bereits deutlich um 10 Prozent auf 59 Milliarden, werden sie 2026 laut einer Hochrechnung von GTAI auf 62 Milliarden anwachsen. Die in Spanien ansässigen Unternehmen sind mit ihrer aktuellen Situation zufrieden, so eine Umfrage der Deutschen Handelskammer für Spanien (AHK Spanien). Auch der Blick in die Zukunft sei positiv: 44 Prozent der befragten Unternehmen erwarten eine Verbesserung der Lage, im Frühjahr waren es noch 37 Prozent gewesen. Von einer Verschlechterung gehen 4 Prozent aus - 51 erwarten eine gleichbleibende Lage. "Unabhängig vom Wahlausgang sind die grundsätzlichen Aussichten gut. Allerdings könnten sich bei einem Sieg der konservativen Opposition die Rahmenbedingungen für Wind-, Solar- und Wasserstoffprojekte verändern. Eine dann absehbar restriktivere Migrationspolitik könnte die Personalsuche im Bau, in der Logistik und im Tourismus erschweren. Und ein möglicher Zollkonflikt zwischen der EU und den USA hätte natürlich auch Auswirkungen auf Spanien", erklärt Friedrich Henle weiter. Weitere Informationen zur wirtschaftlichen Lage in Spanien finden Sie unter Wirtschaftsausblick Spanien (https://www.gtai.de/de/trade/spanien-wirtschaft/wirtschaftsausblick) . Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland. Pressekontakt: Andreas Bilfinger T +49 30200099173 M +49 15117150012 mailto:andreas.bilfinger@gtai.de http://twitter.com/gtai_de http://youtube.com/gtai Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74441/6398937 OTS: Germany Trade & Invest