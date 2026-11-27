WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie die Opec am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 86,28 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 3,34 Dollar mehr als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/zb