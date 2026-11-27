DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zur Rentendebatte:

Das Gute: In die festgefahrene Debatte um die sogenannte "Rente mit 63" ist offenbar endlich Bewegung gekommen. Dafür war es höchste Zeit. Seit Monaten blockiert der Dissens zwischen Union und SPD in dieser Frage die große Rentenreform. Wird der Brocken nicht bald aus dem Weg geräumt, droht das ganze Projekt zu scheitern. Bundeskanzler Friedrich Merz stünde damit ein weiteres Mal als Regierungschef der leeren Versprechen vor den Wählerinnen und Wählern. Ist die "Respekt-Rente", die nun aus der Unionsfraktion als Idee kommt, die Lösung? In dieser Form wohl kaum. Zwar wäre es sozial gerecht, die Frührente auf Versicherte mit geringerem Einkommen zu begrenzen. Allerdings ist die Grenze derart niedrig angesetzt, dass auch Normalverdiener der malochenden Mitte leer ausgingen. Deshalb wäre die "Respekt-Rente" eine Abschaffung der "Rente mit 63" für fast alle. Dass die SPD da nicht mitmacht, darf nicht verwundern./yyzz/DP/mis