AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Dazu heißt es am Freitag in der niederländischen Zeitung "de Volkskrant":

"Hernández de Cos wurde 2025 Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), der Bank der Zentralbanken mit Sitz in Basel. In Umfragen unter Ökonomen ist er seitdem der Favorit für die Nachfolge von Christine Lagarde an der Spitze der wichtigsten Bank Europas.

Er führte die Verhandlungen zur Durchsetzung strenger Regeln für die Bankenaufsicht, war einer der Architekten der europäischen Corona-Notfallfonds und spielte während der Energiekrise 2022 eine verbindende Rolle zwischen den Bankern Nord- und Südeuropas. (...)

Bei den Chefs von Zentralbanken wird gern zwischen Tauben und Falken unterschieden, die hinsichtlich der Inflations- und Haushaltspolitik jeweils als milde beziehungsweise streng gelten. Als Südeuropäer gehört Hernández de Cos nach dieser traditionellen Einteilung eher zu den Tauben.

Als die EZB 2022 und 2023 die Zinsen in hohem Tempo erhöhte, um die infolge des Ukraine-Kriegs entstandene Inflation einzudämmen, rief Hernández de Cos dazu auf, auch andere wirtschaftliche Faktoren als nur die Geldentwertung in Betracht zu ziehen.

Doch Experten, die ihn gut kennen, weisen darauf hin, dass Hernández de Cos zugleich die Zinserhöhungen der EZB unterstützt hat. Er ist vor allem ein Pragmatiker, ein unpolitischer, kreativer und intelligenter Mann, der mit jedem zusammenarbeiten kann."/pau/DP/zb