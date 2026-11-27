FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Rente mit 63:

Wer die Diskussion um die abschlagsfreie "Rente mit 63" verfolgt, stellt sich wie bei allen Rentenreformen eine Frage: Würde man freiwillig in eine Rentenversicherung einzahlen, in der das Kleingedruckte der Auszahlungen im Rentenalter so sehr dem Willen künftig gewählter Abgeordneter unterliegt? Oder würde man, (...), nicht doch lieber einem vertrauenswürdigen privaten Versicherer im Wettbewerb oder der privaten Anlage am Kapitalmarkt den Vorzug geben? Arbeitnehmer haben diese Wahlmöglichkeit in der Regel nicht, was Regierung und Parlament die Option eröffnet, die gesetzliche Rentenversicherung als Spielwiese für Umverteilung zu nutzen. Genau darum geht es in der aktuellen Diskussion und nur noch am Rande um die Frage, wie die gesetzliche Rente in einer alternden Gesellschaft zukunftsfest abgesichert werden kann./yyzz/DP/mis