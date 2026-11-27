DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Steuerfall Mathias Döpfner:

Nur weil ein Medikament neu ist, muss es nicht besser sein als eines, das es schon gibt. Und selbst wenn es besser ist, ist nicht jeder Preis gerechtfertigt. Die Krankenkassen bezahlen Medikamente schließlich aus unseren Beiträgen. Dass sie hart verhandeln, gehört zu ihrer Aufgabe. Nur sollten Kranke nicht darunter leiden, wenn man sich nicht einig wird. Bei Bayer könnte nun genau das passieren. Der Konzern will sein Herz- und Nierenmedikament Kerendia Mitte Dezember vom deutschen Markt nehmen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte sich angesehen, ob Kerendia Menschen mit chronischer Herzschwäche mehr hilft als die bisherige Behandlung. Dafür fand er keinen ausreichenden Beleg. Das Mittel kann also wirken. Nur ist nicht gezeigt, dass es mehr bringt. Und dann ist die Frage berechtigt, warum die Kassen mehr zahlen sollen./yyzz/DP/mis