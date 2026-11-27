PRAG (dpa-AFX) - Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Dazu schreibt die liberale Wirtschaftszeitung "Hospodarske noviny" aus Tschechien am Freitag:

"Von den Vertretern der Zentralbanken hört man meist nur, wenn es irgendein Problem zu lösen gibt. (...) Doch es kann nicht ausgeschlossen werden, dass demnächst eine Zeit beginnt, in der die Europäische Zentralbank in den Fokus der breiten Öffentlichkeit rückt. Denn die Lage an den Märkten könnte sich verschärfen und die Zinsen auf Schuldverschreibungen, die manche Länder zu bezahlen haben, könnten sich weiter deutlich erhöhen.

An erster Stelle geht es dabei um Frankreich, dessen zerfahrene politische Szene keinerlei Bereitschaft zeigt, die sehr hohen Haushaltsdefizite langfristig zu senken. Verschärft wird die Situation dadurch, dass Marine Le Pen als Favoritin für die nächsten Präsidentschaftswahlen gilt. Sie will nur auf dem Papier sparen. In Wirklichkeit vertritt sie ein Programm, dass die Verschuldung nur weiter vertiefen würde."/hei/DP/zb