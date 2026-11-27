AARHUS (dpa-AFX) - Die rechtsliberale dänische Tageszeitung "Jyllands-Posten" kommentiert am Freitag eine mögliche Rückkehr Großbritanniens in die EU:

"(Premier Andy) Burnham spricht jetzt davon, dass die Briten einen schlechten Austrittsvertrag mit der EU bekommen hätten. Doch wie man es auch dreht und wendet: Fakt ist, dass es nicht überraschen sollte, dass eine solche Entscheidung Konsequenzen hat, wenn die Briten selbst beschlossen haben, die Gemeinschaft zu verlassen. Kurz gesagt: Die Briten haben bekommen, was sie wollten - einen deutlichen Bruch mit der EU.

Die bescheidenen Verbesserungen, die Burnham am Freitag bei seinen Verhandlungen in Brüssel erreichen konnte, ändern daran nichts. Burnham hat natürlich klargestellt, dass es ein weiteres Referendum braucht, falls Großbritannien wieder der EU beitreten soll. Damit steht diese Möglichkeit erneut im Raum. (...)

Die Tür zur EU steht offen. Aber die Briten müssen einsehen, dass die EU kein Selbstbedienungsladen ist, in dem man sich nur seine Lieblingsgerichte aussucht und den Abwasch anderen überlässt."/wbj/DP/zb