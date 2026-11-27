ROM (dpa-AFX) - Die italienische Zeitung "La Repubblica" schreibt am Freitag zur Entscheidung für den Spanier Pablo Hernández de Cos als neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank:

"In Deutschland würde niemand De Cos als "Falken" bezeichnen. Im Gegenteil: Die überwiegende Mehrheit der Kommentatoren hat deutlich gemacht, dass sie ihn als "Taube" betrachten. Abseits der Sprache der Zentralbanker: jemand, der es vorzieht, die Zinsen niedrig zu halten, um die Wirtschaft nicht zu bremsen. Als Gegenleistung dafür, dass Deutschland zum x-ten Mal auf einen Posten verzichtet hat, der ihm im Spiel der Gleichgewichte zwischen Nord und Süd eigentlich zustünde, und um seine Zustimmung zum dritten Vertreter in Folge aus den Mittelmeerländern (nach Mario Draghi und Christine Lagarde) zu geben, sicherte sich Friedrich Merz die Auswahl des Chefökonomen.

Ein Posten, der nach dem des Präsidenten der zweitwichtigste ist und an einen deutschen Ökonomen gehen wird, der in Princeton lehrt: Markus Brunnermeier. Er wird es sein, der mit seinen alle 40 Tage im Direktorium vorgelegten Wirtschaftsberichten dem Direktorium den Anstoß für geldpolitische Entscheidungen geben wird."/cs/DP/zb