HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu EU-Haushalt:

Beim Feilschen in Brüssel mit den anderen EU-Staaten ist es ähnlich wie in heimischen Gefilden: Die Unterstützung für die Ukraine bröckelt. Sie bröckelt in der Bevölkerung, sie bröckelt regierungsseitig in Ungarn, Bulgarien, Tschechien und der Slowakei. Länder wie Spanien haben zudem nicht vor, ihre Militärausgaben auf das trumpsche Wunschniveau von fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Es geht beim EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 also nicht nur um die subjektive Belastung einzelner Staaten wie Deutschland. Es geht auch darum, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Merz schwebt eine langfristige gemeinschaftliche Geldgebergarantie zugunsten der Ukraine vor. Das ist ein sehr weitgehender Vorstoß, den es in dieser Form in der Geschichte der Gemeinschaft bisher nicht gab. Ein typischer EU-Kompromiss bestünde darin, dass der deutsche Beitrag noch mehr steigt und Merz dafür seine Ukraine-Garantie durchsetzt. Aber das war vor dem Ukraine-Krieg./yyzz/DP/stk