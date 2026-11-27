LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Metall-Tarifabschluss:

Mit dem Tarifabschluss haben Gewerkschaft und Arbeitgeber das ihnen Mögliche getan und dabei mit dem neuen Tarifvertrag "Investition und Beschäftigung" zugleich ein innovatives Element vereinbart. Damit sind die teils riesigen Probleme, vor denen Branchen wie die Automobilindustrie oder der Maschinenbau stehen, keineswegs komplett gelöst. Dennoch haben die Tarifvertragsparteien bewiesen, was alles, den entsprechenden Willen vorausgesetzt, möglich ist. Es wäre dringend zu wünschen, dass die im Dauerstreit liegende Bundesregierung sich daran ein Beispiel nehmen würde./yyzz/DP/mis