MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Regierungszeitung "Rossijskaja Gaseta" greift Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wegen dessen fortdauernder Unterstützung für die Ukraine an. Das Blatt schreibt am Freitag:

"Die Rede des deutschen Regierungschefs im Bundestag hat bestätigt: Merz' Sturheit in Verbindung mit seinen unerfüllten Ambitionen stellt eine Gefahr für die Zukunft aller Einwohner der Bundesrepublik dar. Im Parlament erklärte Merz erneut seine Bereitschaft, 2027 Milliarden Euro an Kiew zu überweisen. Er warb für großangelegte Investitionen in eines der korruptesten Länder der Welt, zu denen die Ukraine nach wie vor zählt. Und was ist mit den verfallenden Schulen, Brücken und Bahnstrecken in Deutschland? Was tun gegen die sinkende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und die Insolvenzen mittelständischer Unternehmen? (...)

Die Protestaktionen, die in den letzten Wochen durch Deutschland rollten, waren eine logische Reaktion der Gesellschaft auf die großzügigen Gesten des Bundeskanzlers. Während des letzten Besuchs von Selenskyj in Berlin erhielt dieser von Merz einen Scheck über 200 Millionen Euro. Ein großzügiger Preis für den Wunsch des deutschen Regierungschefs, dem ukrainischen Bettler einen Tag lang zu schmeicheln."/fko/DP/zb