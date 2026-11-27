WARSCHAU (dpa-AFX) - Die polnische Tageszeitung "Rzeczpospolita" kommentiert die jüngsten Äußerungen von US-Unterhändler Jared Kushner zu den Ukraine-Verhandlungen:

"Ein Verhandlungsführer sollte unparteiisch sein. Das ist immer schwierig. Im Falle des Krieges, den Russland ausgelöst hat, nachdem es zuvor den Westen erpresst hatte, sollte man annehmen, dass die führende westliche Großmacht in dieser Rolle für Russland unangenehm ist. Das Gegenteil ist der Fall. Das Interview, das (US-Unterhändler Jared) Kushner gegeben hat, bestätigt dies, auch wenn es etwas Lob für die Europäer, darunter auch die Ukrainer, enthält. Vor allem aber zeigt es die amerikanische Nachsicht gegenüber dem Kreml.

Russland müsste eigentlich keine Angst vor der Nato haben, räumt Kushner ein, denn es handelt sich um ein Verteidigungsbündnis. Aber das arme Land hatte nun mal Angst, und deshalb hat es einen großen Krieg begonnen. Es hat weiterhin Angst, diese Ängste muss man berücksichtigen. Ferner ist Kushner der Ansicht, dass es sich nun um einen Stellvertreterkrieg zwischen Europa und Russland handelt. Und er nimmt die Kreml-Darstellung für bare Münze, dass Europa nicht bereit für den Frieden sei.

Die schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich: In diesen Verhandlungen sind der große Krieg in der Ukraine und die Sicherheit unserer Region nur Nebensache. Am wichtigsten ist der große Deal Russlands mit den USA (Kushner räumt ein, dass es nicht nur um Frieden geht, sondern auch um einen Neuanfang in den Beziehungen zu Russland). Um Trumps Gesandte dafür zu gewinnen, hat Putin seinen Unterhändler Kirill Dmitrijew ins Spiel gebracht, der in den USA studiert hat. Nicht zum ersten Mal zeigt sich, dass der Kreml es versteht, die Seele der amerikanischen Führungskräfte anzusprechen."/dhe/DP/zb