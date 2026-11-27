Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Rente
dpa-AFX · Uhr
SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zu Rente
Die Union kommt der SPD bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren entgegen - die Genossen lehnen ab. Der Vorstoß ist gut begründet: Abschlagsfrei sollen nur Geringverdiener mit höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens in Rente gehen. ... Im Rentenpoker darf die SPD nicht überziehen. Eigentlich gehört die abschlagsfreie Frührente abgeschafft; wer sie nicht maßgeblich eindämmt, bekommt die Rentenkasse nicht in den Griff. Die SPD ist der kleinere Partner, die Union darf sich nicht unter Wert verkaufen. Nötig: eine Reform, die die Beitragsdynamik bremst, Arbeitskosten eindämmt und Investoren Reformfähigkeit signalisiert./yyzz/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
US-Behörde erteilt GenehmigungSpaceX darf eine Million Satelliten für KI-Rechenzentren ins All schicken25. Nov. · dpa-AFX
Pressestimme/'Jyllands-Posten': Rückkehr von Nvidia-Chef ist problematischgestern, 07:35 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
„Auf die Hyperscaler kommen gigantische Abschreibungen zu“gestern, 13:45 Uhr · onvista
PlusGroßes Interview mit Kapitalmarkt-Stratege
Wie der Nvidia-Krimi die Beteiligungen des Konzerns bewegte25. Nov. · onvista
PlusCoreweave, Nebius, Intel und Co.
Wieso ich die Nvidia-Aktie aktuell nicht anfasse24. Nov. · onvista
PlusKursturbulenzen beim Chipkonzern