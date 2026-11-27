Pressestimme: 'Stern' zum Koalitionsstreit über die Frührente
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Rente mit 63:
Es ist absurd, dass die SPD sich beim Thema Frührente so verkämpft, so wenig kompromissbereit ist. Denn es ist auch eine Gerechtigkeitsfrage, wen man von der abschlagsfreien Frührente profitieren lässt - und wer stattdessen dafür bezahlt. Dabei wäre es ein ursozialdemokratischer Reflex, sich zu fragen, ob die richtigen Menschen profitieren, also diejenigen, die auf das Geld angewiesen sind. Die abschlagsfreie Frührente ist ein Geschenk für die Falschen. Und zwar auch zulasten von Menschen, die eigentlich den gleichen Respekt verdient hätten, weil sie ein Leben lang hart gearbeitet haben./yyzz/DP/mis
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