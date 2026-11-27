reDas Wichtigste in Kürze Neukunden erhalten aktuell 4,25 % Zinsen p. a. auf bis zu 25.000 Euro.

Der Aktionszins gilt in den ersten 30 Tagen automatisch.

Danach sind in jedem 30-Tage-Zeitraum drei Kartenzahlungen über jeweils mindestens 5 Euro erforderlich.

Der erhöhte Zinssatz ist insgesamt für bis zu vier Monate ab Eröffnung des Tagesgeldkontos verfügbar.

Das Guthaben bleibt jederzeit verfügbar und berechtigte Einlagen sind über die Deutsche Bank bis 100.000 Euro geschützt.

So funktioniert die 4,25-%-Aktion

Teilnehmen können berechtigte Neukunden in Deutschland, die sich erstmals bei Revolut registrieren. Nach der erfolgreichen Kontoeröffnung musst du innerhalb von 30 Tagen dein erstes Revolut-Tagesgeldkonto eröffnen.

Anschließend werden Guthaben bis 25.000 Euro zunächst automatisch mit aktuell 4,25 % p. a. verzinst. Die Zinsen werden täglich berechnet und deinem Tagesgeld ebenfalls täglich gutgeschrieben. Das Geld kannst du jederzeit wieder auf dein Revolut-Girokonto übertragen.

Für die Aktion brauchst du außerdem ein Revolut-Girokonto, denn Ein- und Auszahlungen auf das Tagesgeld erfolgen darüber. Ein kostenpflichtiges Abo ist für den Aktionszins jedoch nicht erforderlich: Der erhöhte Zinssatz gilt grundsätzlich unabhängig davon, welchen Revolut-Plan du nutzt. Der Standard-Plan selbst hat keine monatliche Abonnementgebühr.

Nach 30 Tagen wird die Kartennutzung wichtig

Der Aktionszins läuft nach den ersten 30 Tagen nicht automatisch weiter. Um die 4,25 % zu behalten, musst du innerhalb jedes weiteren 30-Tage-Zeitraums mindestens drei Kartenzahlungen über jeweils 5 Euro durchführen.

Erfüllst du diese Voraussetzung, bleibt der erhöhte Zinssatz aktiv. Insgesamt kannst du ihn für bis zu vier Monate ab Eröffnung des Tagesgeldkontos erhalten.

Verpasst du die erforderlichen Kartenzahlungen, fällt dein Tagesgeld zunächst auf den Zinssatz deines jeweiligen Revolut-Plans zurück. Während des Aktionszeitraums kannst du dich wieder für den höheren Zinssatz qualifizieren, sobald du innerhalb von 30 aufeinanderfolgenden Tagen erneut drei entsprechende Kartentransaktionen tätigst.

Damit unterscheidet sich das Angebot von klassischem Tagesgeld ohne weitere Nutzungsvoraussetzungen. Wer seine Revolut-Karte ohnehin regelmäßig für Einkäufe nutzt, dürfte die Bedingung vergleichsweise leicht erfüllen. Wer ausschließlich Geld parken und das dazugehörige Girokonto ansonsten nicht verwenden möchte, findet einfachere Tagesgeldmodelle.

Wie sicher ist das Geld bei Revolut?

Das Tagesgeld wird bei Revolut als Sichteinlage geführt. Guthaben deutscher Kunden werden auf einem Sammeltreuhandkonto bei der Deutschen Bank AG verwahrt. Berechtigte Einlagen sind dadurch im Rahmen der deutschen gesetzlichen Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro je Einleger geschützt.

Wichtig ist außerdem: Der Aktionszinssatz ist nicht mit einer festen Zinsgarantie wie bei Festgeld gleichzusetzen. Revolut bezeichnet seine Tagesgeldzinsen als variabel. Nach dem Ende der Aktion beziehungsweise wenn die Aktionsbedingungen nicht erfüllt werden, gilt der jeweilige Standardzins des gewählten Revolut-Plans.

Die anfallenden Zinsen werden in Deutschland versteuert. Revolut führt Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer entsprechend den deutschen Vorgaben ab. Ein Freistellungsauftrag beziehungsweise eine Nichtveranlagungsbescheinigung kann berücksichtigt werden.

Für wen lohnt sich das Revolut-Angebot?

Interessant ist die Aktion vor allem für Neukunden, die bis zu 25.000 Euro kurzfristig verfügbar halten möchten und gleichzeitig bereit sind, Revolut auch für alltägliche Kartenzahlungen zu nutzen.

Mit 4,25 % p. a. liegt der Aktionszins deutlich über dem aktuellen regulären Zinssatz des kostenlosen Standard-Plans. Gleichzeitig bleibt das Guthaben täglich verfügbar und die Zinsen werden täglich gutgeschrieben.

Die entscheidende Einschränkung ist die Kartennutzung nach den ersten 30 Tagen. Wer diese Bedingung nicht erfüllen möchte, sollte beim Vergleich stärker auf Tagesgeldangebote achten, bei denen der Aktionszins ohne zusätzliche Produktnutzung gilt.

Fazit: Starker Zins – mit überschaubarer Bedingung

4,25 % Zinsen p. a. auf bis zu 25.000 Euro machen das aktuelle Revolut-Angebot für Neukunden interessant. Positiv ist, dass der Aktionszins zunächst 30 Tage automatisch gilt und kein kostenpflichtiger Revolut-Plan erforderlich ist.

Wer die 4,25 % für den gesamten Aktionszeitraum von bis zu vier Monaten behalten möchte, muss allerdings regelmäßig zur Revolut-Karte greifen: Drei Zahlungen über jeweils mindestens 5 Euro je 30-Tage-Zeitraum sind dafür erforderlich.

Nutzt du Revolut ohnehin für alltägliche Zahlungen, lässt sich diese Bedingung vergleichsweise einfach erfüllen. Für reine Tagesgeld-Sparer, die kein zusätzliches Girokonto nutzen möchten, ist das Angebot dagegen weniger unkompliziert.