Was bewegt die Aktie?

Rheinmetall hat auf seinem Kapitalmarkttag die Ziele für 2030 gesenkt. Beim Umsatz rechnet der Konzern jetzt mit 33 bis 37 Milliarden Euro, nach zuvor rund 45 Milliarden Euro. Für die operative Marge setzt das Management rund 20 Prozent an. Zuvor hatte Rheinmetall für 2030 eine operative Marge von mehr als 20 Prozent in Aussicht gestellt.

Auch beim operativen Gewinn fällt die neue Planung niedriger aus. Rheinmetall erwartet für 2030 nun 6,6 bis 7,4 Milliarden Euro, nach zuvor mehr als neun Milliarden Euro. Der Konzern hatte bereits im Laufe des Jahres 2026 zweimal seine Prognose gesenkt. Beide Anpassungen betrafen den Umsatz und die operative Marge.

Die bisherigen Markterwartungen lagen für 2030 bei knapp 37 Milliarden Euro Umsatz und 7,4 Milliarden Euro operativem Gewinn. Beim Gewinn entspricht das dem oberen Ende der neuen Spanne, beim Umsatz liegt die Erwartung knapp darunter. Die Mitte der Umsatzspanne liegt bei 35 Milliarden Euro und damit rund fünf Prozent unter der bisherigen Markterwartung.

Die Rheinmetall-Aktie lag bereits vor Bekanntgabe der neuen Ziele mit 3,7 Prozent im Plus und kostete kurzzeitig mehr als 800 Euro. Nach der Veröffentlichung fiel der Kurs wieder unter diese Marke. Die Differenz zwischen den Markterwartungen und der neuen Planung dürfte zum Kursrückgang beigetragen haben.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Rheinmetall einen Umsatz von 13 Milliarden Euro. Erreicht der Konzern bis 2030 die Mitte seiner neuen Spanne, steigt der Umsatz binnen vier Jahren auf etwa das 2,7-Fache. Bei 35 Milliarden Euro Umsatz und einer operativen Marge von 20 Prozent läge der operative Gewinn bei sieben Milliarden Euro.

Charttechnik

Für eine Stabilisierung ist die Marke von 700 Euro entscheidend. Hält sich der Kurs darüber, könnte die Rheinmetall-Aktie in den kommenden Wochen oder Monaten auf rund 1.000 Euro steigen.

Martins Einschätzung

Die verhaltene Kursreaktion spricht dafür, dass die Aktie die Zielsenkung bereits zu einem großen Teil eingepreist hatte. Die vorsichtigere Planung des Managements ist positiv. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 16 ist die Aktie günstig bewertet. Bei einem Kurs von rund 1.000 Euro läge das Verhältnis bei etwa 21 und damit auf einem fairen Niveau, sofern Rheinmetall die neuen Ziele erreicht.