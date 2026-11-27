Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rheinmetall: Langfristziele deutlich gesenkt

Rheinmetall korrigiert auf dem Kapitalmarkttag seine Wachstumsziele für 2030 erheblich nach unten und muss damit die bisherigen Erwartungen deutlich zurücknehmen. Verzögerungen bei staatlichen Beschaffungsprogrammen und ein weiterhin hoher Kapitalbedarf belasten die Perspektiven, während die Aktie auf die Nachrichten dennoch mit Kursgewinnen reagiert.

Haben Anleger bereits mit noch schlechteren Nachrichten gerechnet, und kann Rheinmetall das weiterhin angestrebte hohe Wachstum künftig auch in nachhaltige Cashflows umwandeln?

Crowdstrike: Analysten-Upgrade trotz extrem hoher Bewertung

Guggenheim stuft Crowdstrike auf „Buy” hoch und sieht trotz der bereits starken Aktienentwicklung erhebliches weiteres Kurspotenzial. Die wachsende Bedeutung der Cloud-Partnerschaften mit Microsoft und Amazon sowie die vereinbarte Übernahme von Zscaler könnten dem Cybersicherheitsspezialisten zusätzliche Wachstumschancen eröffnen.

Allerdings wird die Aktie mit einer außergewöhnlich hohen Bewertungsprämie gehandelt, und die geplante Integration von Zscaler bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Kann CrowdStrike die hohen Erwartungen mit weiter steigenden Gewinnen rechtfertigen?

Meta: JPMorgan senkt Kursziel

JPMorgan reduziert das Kursziel für Meta deutlich, hält aber weiterhin an einer positiven Einschätzung der Aktie fest. Während das Werbegeschäft kräftig wächst und neue KI-Produkte wie Muse zusätzliche Umsatzmöglichkeiten eröffnen könnten, treiben enorme Infrastrukturinvestitionen und steigende Betriebskosten die Gewinnerwartungen nach unten.

Wie lange müssen Anleger auf eine spürbare wirtschaftliche Rendite der KI-Ausgaben warten, und könnte der jüngste Kursrückgang trotz der steigenden Kosten eine interessante Gelegenheit darstellen?