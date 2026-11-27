Düsseldorf, ⁠27. Nov (Reuters) - Rheinmetall liefert weitere 66 Lynx-Panzer an Rumänien. Der Auftragswert liege bei rund ‌738 Millionen Euro, teilte die Düsseldorfer Rüstungsschmiede am Freitag ⁠mit. ⁠Die Lieferung sei Teil eines im Mai geschlossenen Rahmenvertrags mit dem Nato-Land, der insgesamt 298 Lynx-Panzer umfasse. ‌Der erste Abruf ‌von 232 Fahrzeugen erfolge bereits mit der Auftragserteilung. Die Auslieferung ⁠beginne 2028 und solle bis ‌2030 abgeschlossen ⁠sein. Rheinmetall liefert unter anderem auch vier Marineschiffe an Rumänien. Der Konzern weitet ‌zur ⁠Realisierung der Aufträge seine ⁠bereits seit vielen Jahren in Rumänien vorhandenen Kapazitäten deutlich aus.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)