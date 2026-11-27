(Aktualisierung: Aussage Bundesarbeitsminister Schweitzer im 6. Absatz)

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Deutschland ist seit fünf Jahren in einem Konjunkturtal, der Arbeitsmarkt schwächelt vor sich hin - und die Kritik an der Bundesagentur für Arbeit als zentraler Schaltstelle für die Vermittlung von Jobs wird lauter. Im November ging die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Oktober nur um 19.000 zurück - auf 2,936 Millionen. Ein Jahr zuvor lag der Rückgang im November noch bei 26.000. Die Arbeitslosenquote gab zum Vormonat Oktober um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent nach. Im Vergleich zum November 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 51.000, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg in ihrer monatlichen Statistik mitteilte.

Zuletzt hatte der Unternehmer Carsten Maschmeyer eine Rechnung aufgemacht, wonach die Vermittlungsquote der Arbeitsagenturen nur 4,5 Prozent betrage - im vergangenen Jahr seien 87.000 Menschen in Jobs vermittelt worden, die Bundesagentur habe aber über 100.000 Beschäftigte. Auch die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordert regelmäßig, die Bundesagentur müsse sich auf eine Kernaufgabe konzentrieren, die Vermittlung von Arbeitslosen.

Bundesagentur weist Kritik zurück

Eine Kritik, die Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen bei der Bundesagentur, nicht stehen lassen will. Die Agenturen arbeiteten effizient, sagte er. Die genannte Quote umfasse lediglich einen geringen Teil der tatsächlichen Vermittlungsleistung. Digitale Angebote, im Internetzeitalter der Standard im täglichen Geschäft, würden gar nicht erfasst. Auch die Verbesserung der Chancen durch Qualifizierungen werde in der Quote nicht sichtbar.

Terzenbach weist auf etwas anderes hin: Auf eine freie Stelle für ungelerntes Personal kämen derzeit im Durchschnitt 13 Bewerbungen. Auf eine freie Stelle für Fachkräfte oder Experten kämen gerade einmal zwei Bewerbungen. Dies zeige, wie dringend der Arbeitsmarkt Qualifizierung benötige. Die Arbeitslosigkeit unter Ungelernten ist um ein Vielfaches höher als unter Fachleuten.

Fachkräftemangel als Wachstumsbremse

Unterstützung bekommt Terzenbach vom Forscherteam der KfW. "Das schrumpfende Fachkräfteangebot ist zur Bremse für die deutsche Wirtschaft geworden", sagte Martin Müller, Arbeitsmarktexperte bei KfW Research. "Die Babyboomer gehen in Rente, die am Arbeitsmarkt nachrückenden Jahrgänge sind schwach besetzt und der Wanderungssaldo mit der Europäischen Union hat sich ins Negative gedreht."

Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) wies darauf hin, dass die Qualifizierung von Menschen aus der Ukraine und den wichtigsten Asylherkunftsländern Früchte getragen hat. "Mehr als die Hälfte der Beschäftigten aus der Ukraine und den Hauptasylherkunftsländern arbeitet bereits auf Fachkraftniveau oder darüber", betonte er. Von geförderten Berufssprachkursen profitierten die Menschen ebenso wie Betriebe.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt ebenfalls vor falschen Schlüssen. Die Bundesagentur, nach den Milliardenausgaben der Corona-Zeit und der Konjunkturkrise finanziell arg gebeutelt, müsse von der Bundesregierung gestützt werden, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. "Für ihren verlässlichen Auftrag muss die Bundesagentur nach den Krisen der letzten Jahre wieder schuldenfrei werden, entweder durch Zuschuss oder Darlehenserlass."

Im Haushalt der BA klafft im nächsten Jahr eine Finanzierungslücke von 8,2 Milliarden Euro, der Bund stopft diese bisher nur mit einem Darlehen. "Beschäftigte müssen sich auf ihre Arbeitslosenversicherung verlassen können - das ist eine Frage des Vertrauens", sagte Piel.

Konjunkturerholung kommt noch nicht an

Terzenbach sieht für die Situation am Arbeitsmarkt noch immer vorrangig konjunkturelle Gründe. "Die leichte konjunkturelle Erholung führt auch im November nicht zu einer Belebung des Arbeitsmarktes", sagte er. Von saisonalen Effekten abgesehen bleibe die Nachfrage aus der Wirtschaft nach Arbeitskräften aber weiterhin schwach. Im November waren bei den Arbeitsagenturen 646.000 offene Stellen gemeldet, 23.000 mehr als vor einem Jahr.

Empfänger von Grundsicherung werden weniger

1,068 Millionen Menschen erhielten im November Arbeitslosengeld. Das sind 84.000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung belief sich um November auf 3,646 Millionen Menschen - 162.000 weniger als vor einem Jahr. 6,7 Prozent aller in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damit hilfebedürftig. Allerdings sind nicht alle Leistungsberechtigten ohne Job - viele stocken ihre Bezüge über Hilfeleistungen auf, um ans Existenzminimum zu kommen.

Die Kurzarbeit in Deutschland ist im längerfristigen Vergleich weiterhin etwas erhöht. Im September wurde nach Hochrechnungen der Bundesagentur Kurzarbeitergeld für 113.000 Beschäftigte gezahlt. Das waren 68.000 weniger als ein Jahr zuvor.

Schwerbehinderte leiden besonders unter Konjunktur

Zum Tag der Menschen mit Behinderung (3. Dezember) warb Terzenbach für zahlreiche Instrumente wie Eingliederungshilfen, die Schwerbehinderte in Arbeit bringen sollen. Derzeit seien unter den 8 Millionen Schwerbehinderten in Deutschland 192.000 Arbeitslose. Die Arbeitslosigkeit steige stärker als in der Gesamtbevölkerung - auch weil es bei Arbeitgebern noch immer Vorbehalte bei der Einstellung dieser Personen gebe. "Wir möchten Begegnungsräume schaffen. Viele Instrumente sind noch nicht hinreichend bekannt." Mehr Behinderte im Arbeitsprozess bedeuteten einen gesellschaftlichen Gewinn -aber auch einen betriebswirtschaftlichen. /dm/DP/jsl