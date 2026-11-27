NEW YORK (dpa-AFX) - Die beeindruckende Erholung an der technologielastigen Nasdaq zur Wochenmitte trägt die US-Börsen auch nach dem Thanksgiving-Feiertag. Am Freitag starteten die wichtigsten Indizes mit passablen Gewinnen. Eine Entwarnung sei dies aber noch nicht, hieß es von Marktteilnehmern. Die KI-Skepsis bestehe fort, zumal Nvidia erneut negative Schlagzeilen mache.

Der vor dem Börsenstart noch mit einem Plus von zweieinhalb Prozent erwartete Nasdaq 100 legte im frühen Handel nur um 1,2 Prozent auf 26.349 Punkte zu. Die Kursschwäche der Nvidia-Aktie von 1,9 Prozent dürfte ein wesentlicher Grund sein. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, sind Blackwell-Prozessoren von Nvidia offenbar von zwei chinesischen Unternehmen in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut worden.

Der Dow Jones Industrial gewann am Freitag 0,8 Prozent auf 50.567 Punkte, und während für den bekanntesten Wall-Street-Index damit ein Wochengewinn von aktuell 5,0 Prozent zu Buche steht, steuert der Nasdaq 100 auf ein Plus von 5,3 Prozent zu. Der breite S&P 500 stieg am Freitag um 0,7 Prozent auf 7.233 Zähler.

Zum Wochenstart war der Auswahlindex Nasdaq 100 dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang stark nach oben gesprungen, an den beiden darauffolgenden Tagen aber erneut unter Abgabedruck geraten. Am Mittwoch drehte sich das Blatt, als knapp über dem am vergangenen Freitag markierten Verlaufstief des Abwärtstrends massive Käufe einsetzten. Das zeitweise fast 5-prozentige Tagesminus verringerte sich so auf gerade einmal etwas mehr als ein halbes Prozent.

In dieser Erholung sieht Marktexperte Ronald Gehrt in einer Analyse für den Online-Broker Lynx eine Chance für die Optimisten am Markt. Allerdings sei dafür charttechnisch gesehen das Überwinden wichtiger mittelfristiger Trendlinien, der 50-Tage-Linie und auch der 100-Tage-Linie, erforderlich. "Aus aktueller Sicht wären das Kurse über 29.150 Punkte - ein weiter Weg", resümierte er.

Unter den Einzelwerten und vor allem den Tech-Aktien bleibt das Nvidia-Papier im Fokus. Nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem Rückschlag von rund 10 Prozent an den zwei folgenden Tagen ging es nun weiter abwärts.

Denn: Unterlagen belegen laut Bloomberg, dass Blackwell-Prozessoren in ein Rechenzentrum in China gelangt sind, das Verbindungen zur mutmaßlichen Spionin Alice Huang und dem KI-Infrastruktur-Unternehmen Megaspeed aufweist. Dieses hatte Huang als Chefin bis Sommer 2025 geleitet. Nachdem kürzlich Medien publik gemacht hatten, dass Huang eine Affäre mit dem namensgleichen Nvidia-Chef Jensen Huang hatte, war es zu heftigen Börsentumulten gekommen - vor allem, weil Jensen Huang den Chefposten zwischenzeitlich aufgeben musste. Mittlerweile ist er wieder im Amt, woraufhin die Börsen zur Erholung ansetzten.

Aufmerksamkeit zog auch der Anteilsschein von Altria auf sich, der nach einem anfänglichen Abrutschen um rund zweieinhalb Prozent zuletzt nur noch um 0,2 Prozent nachgab. Der Tabakkonzern prüft eine Übernahme des britischen Konkurrenten Imperial Brands , möglicherweise in Partnerschaft mit Japan Tobacco (JT) .

Auch Anthropic zieht nach wie vor das Anlegerinteresse auf sich. Nachdem das kürzlich beeindruckend an der Börse gestartete Papier der KI-Plattform am Mittwoch unter seinen Ausgabepreis gefallen war, ging es heute wieder kräftig nach oben. Die Aktie stieg zuletzt um 8,2 Prozent auf 89,50 Dollar./ck/stk