FRANKFURT/ESCHBORN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat bei der geplanten Übernahme der spanisch-britischen Fondsplattform Allfunds eine wichtige Hürde genommen. Die Europäische Kommission habe den Zukauf ohne Auflagen oder Bedingungen freigegeben, teilte der Börsenbetreiber am Freitag mit. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Den Vollzug der Übernahme erwartet die Deutsche Börse nun im ersten Quartal 2027. Allerdings stünden noch weitere Freigaben von Aufsichtsbehörden aus. Die Aktie der Deutschen Börse stand zuletzt leicht im Plus.

Die EU-Kommission untersuchte die Auswirkungen des geplanten Zusammenschlusses auf die Märkte im Bereich Fondshandel und Fondsvertriebsmanagement. Sowohl Deutsche Börse als auch Allfunds stellen Fondsplattformen bereit. Da es glaubwürdige Wettbewerber gebe, werde die Deutsche Börse die Gebühren für Vertriebsstellen nicht erhöhen und Kunden oder Wettbewerbern den Zugang zu ihren Dienstleistungen nicht verwehren, so die Wettbewerbshüter. Zudem gehen sie davon aus, dass die Marktmacht des Konzerns durch die Marktentwicklungen weiter begrenzt wird, beispielsweise durch die steigende Nachfrage von Kleinanlegern nach börsengehandelten Fonds (ETFs).

Bereits im Januar hatte die Deutsche Börse angekündigt, Allfunds für etwas mehr als fünf Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Es wäre die größte Übernahme in der Geschichte des Börsenbetreibers. Er baut seit einiger Zeit sein Geschäft außerhalb der Aktienmärkte stark aus, um unabhängiger von den dortigen Schwankungen zu werden. Allfunds mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,7 Billionen Euro (Ende 2025) bietet Fondsmanagern und -vertrieben Systeme für den Handel und die Ausführung an. Hinzu kommen Instrumente für die Datenanalyse und Compliance-Dienstleistungen./wea/DP/niw/stk