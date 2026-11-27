HAMBURG/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine mittelfristigen Ziele erwartungsgemäß gesenkt. An den Anfang November bereits zum zweiten Mal gekappten Prognosen für das laufende Jahr hielt Konzernchef Armin Papperger bei einem Kapitalmarkttag am Freitag in Hamburg aber fest. Zum kommenden Jahr äußerte er sich noch nicht konkret. Für Analysten kam all das nicht überraschend. Die Rheinmetall-Aktie blieb in der Folge auf Erholungskurs.

Zur Mittagszeit legte die Aktie im Dax um rund drei Prozent zu, blieb damit aber unter der Marke von 800 Euro. Auch der wohl fünfte Gewinntag in Folge ändert nichts daran, dass Rheinmetall in diesem Jahr der bislang schwächste Dax-Wert ist. 2026 hat sich der Kurs in etwa halbiert. Das Rekordhoch von gut 2.000 Euro aus dem Oktober 2025 ist weit entfernt, zeitweise fiel die Aktie um zwei Drittel von dieser Höchstmarke zurück. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat sie ihren Wert dennoch mehr als verachtfacht.

Für 2030 peilt Rheinmetall nur noch einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro an. Ursprünglich hatten rund 45 Milliarden Euro im Plan gestanden. Analysten hatten den Düsseldorfern zuletzt aber ohnehin im Schnitt nur 36,8 Milliarden Euro zugetraut und eine Zielsenkung vorweggenommen. Für die operative Marge erwartet Papperger nun rund 20 Prozent, nachdem er bisher mehr als 20 Prozent anvisiert hatte. Hier rechnen die Fachleute durchschnittlich mit 20,1 Prozent.

Aus Sicht von RBC-Analyst Colin Moody erfüllen die neuen Mittelfristziele die Erwartungen. Rheinmetall vollführe derzeit einen "Balanceakt zwischen realistischen Zielen und einer weiterhin überzeugenden Wachstumsstory". Mit dem vorherigen Kursrutsch seien die gesenkten Ziele bereits mehr als eingepreist, so Moody. Sein Kollege David Perry von JPMorgan stellte hingegen infrage, ob das Ausmaß der Zielkürzung ausreicht, um daraus schon ein vollständig bereinigendes Ereignis zu machen. Das neue Umsatzziel sei zwar deutlich glaubwürdiger, das Ziel für die Marge wirke aber weiterhin ehrgeizig.

Die Rheinmetall-Spitze betonte anlässlich des Kapitalmarkttags, dass sich für den Rüstungskonzern lediglich die Planungen geändert hätten, aber nicht die Möglichkeiten. Mit Blick auf zahlreiche Vorgänge, die Rheinmetall nicht in der eigenen Hand habe, werde das Management vorsichtiger. Die mittelfristigen Ziele seien daher jetzt konservativer. Damit trage das Unternehmen auch den immer komplexer werdenden Bestellprozessen Rechnung. Man habe aus Rückschlägen im laufenden Jahr gelernt.

Der Rüstungskonzern litt 2026 zunächst unter der Absage des Fregattenprojekts F126. Darauf folgten Verzögerungen rund um die Boxer-Panzerflotte der Bundeswehr. Auch eine Explosion in einer spanischen Munitionsfabrik brachte Rheinmetalls Pläne jüngst durcheinander. Daraufhin musste Konzernchef Papperger seine Jahresprognose bereits zweimal senken. Nun bestätigte er aber seine zu Monatsbeginn erneut zusammengestutzten Ziele. So soll der Umsatz 2026 weiterhin rund 13,2 Milliarden Euro erreichen, die operative Marge soll rund 18,5 Prozent betragen.

Zum kommenden Jahr äußerte sich Papperger noch nicht im Detail. Er stellte aber erste Umsätze durch das "Arminius"-Projekt rund um den Boxer-Panzer bereits 2027 in Aussicht und sprach vom Schlüsselprojekt für die folgenden Jahre. Wenn Rheinmetall dem von der Bundesregierung vorgeschlagenen niedrigeren Preis nach monatelangen Verhandlungen zustimme, könne der Rüstungskonzern einen Vertrag über mehr als 1.000 Panzer unterzeichnen./niw/jsl/stw