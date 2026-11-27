DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Fünf Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen werden die Attacken der Opposition gegen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) schärfer. Im Landtag nahmen FDP und SPD Wüsts Position im Streit über Steuermehrbelastungen durch die sogenannte kalte Progression aufs Korn - und warfen ihm Widersprüche vor.

FDP-Fraktionschef Henning Höne machte sich in einer aktuellen Stunde zum Thema kalte Progression über Wüst als möglichen Nachfolger von Bundeskanzler Friedrich Merz lustig. Auch mit Wüst als Kanzler würde sich die Politik in Berlin nicht ändern, sagte Höne. Der Ministerpräsident stütze den Kurs von Merz in jeder Hinsicht.

"Der gleiche Inhalt, die gleiche Politik, etwas besser verkauft. Am Ende steckt ganz viel Wüst in Merz", sagte der FDP-Politiker. "Ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf und ein bisschen weniger das Gefühl, von Bernd Stromberg regiert zu werden. Das hilft dem Land aber auch nicht."

Anlass für die Attacke war der Streit in der Bundesregierung über den Ausgleich der kalten Progression. Der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD in Berlin hatte keine Lösung in dem Steuerstreit vorgelegt. Das Thema war einer der Hauptstreitpunkte in den Haushaltsverhandlungen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich daraufhin dafür eingesetzt, die kalte Progression auch 2027 für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten mittragen.

NRW-Ministerpräsident Wüst (CDU) hatte die kalte Progression als unfair bezeichnet. Er machte aber auch deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht für machbar hält. Der Koalitionsausschuss habe letztlich entschieden, zur Entlastung der Bürger die Stromsteuer zu senken, das sei erst einmal ein gutes Signal. Man müsse die Realität des Bundeshaushalts anerkennen. In der Plenardebatte in Düsseldorf meldete sich Wüst nicht mehr zu Wort.

Söders Versprechen wie "offene Milch in der Sonne"

"Mal wieder gilt: Die Versprechen von Markus Söder, die altern genauso gut wie eine offene Milch in der Sonne", sagte Höne über den CSU-Chef. Von Wüst wiederum forderte er "ein bisschen mehr Engagement" statt einer bloßen Zustandsbeschreibung. Auch den "faulen Kompromiss" bei der Senkung der Stromsteuer trage Wüst mit, obwohl es keinerlei Planungssicherheit gebe.

"Solange Berlin bezahlt, ist der Ministerpräsident voll dabei", sagte Höne. "Sobald Düsseldorf auch etwas tun sollte für die Entlastung der arbeitenden Menschen hier in diesem Land, wird uns wortreich der Bundeshaushalt erklärt und wie schwierig das alles ist. Das ist Etikettenschwindel."

"Ein typischer Wüst"

In die gleiche Kerbe hieb Jochen Ott, SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027. Wüst habe sich zwar für die Senkung der Stromsteuer eingesetzt, die zu Lasten des Bundes gehe, aber Bedenken beim Ausgleich der kalten Progression, sagte der SPD-Oppositionsführer. Denn diese Kompensation müsste der Landeschef ja aus dem Landeshaushalt mitbezahlen. "Ein typischer Wüst eben", so Ott. "Ein Superheld, wenn es darum geht, das Geld anderer Leute auszugeben, aber ein Pantoffelheld, wenn er selbst Verantwortung übernehmen muss."

Auch die AfD unterstrich, dass die Senkung der Stromsteuer für den NRW-Haushalt keine Rolle spiele, ein Ausgleich der kalten Progression aber sehr wohl. "Warum ist das Geld bei einem Rekordhaushalt nicht auch noch da, wo es doch unfair ist?", fragte der AfD-Abgeordnete Hartmut Beucker mit Blick auf den 116-Milliarden-Landeshaushalt für 2027.

Kalte Progression ist eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn Gehaltserhöhungen, die nur die Inflation ausgleichen, durch den progressiven Steuertarif stärker besteuert werden. Unter dem Strich bleibt dann real nicht mehr Kaufkraft übrig. Ein Ausgleich der kalten Progression würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.

Von Verfettung und Verschlankung

CDU-Finanzminister Marcus Optendrenk konterte die Oppositions-Attacken und die Dauerkritik der FDP am "fetten Staat" mit Zahlen. Die NRW-Ministerien bauten jetzt zehn Prozent der Stellen ab, die auch auf das Konto des einstigen Koalitionspartners FDP gingen. "Ein Teil der Verschlankung, die wir jetzt machen, resultiert daraus, dass Sie sich verfettet haben", sagte Optendrenk.

Mit der Senkung der Stromsteuer statt des Ausgleichs der kalten Progression sei in Berlin die richtige Priorität gesetzt worden. Es gehe darum, dass sich normale Menschen ein normales Leben leisten könnten. "Und normale Menschen sind eben nicht diejenigen am oberen Ende der Progression, sondern das sind diejenigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und einfach schon Schwierigkeiten haben mit den gesteigerten Lebenshaltungskosten, die wir an allen Stellen sehen."

Im heraufziehenden Wahlkampf setzte sich auch der Grünen-Koalitionspartner in NRW von der CDU ab. Grünen-Fraktionschefin Wibke Brems lobte zwar, dass die Stromsteuer nun für alle sinke und führte das auf den Druck auch aus NRW zurück. Aber die Entscheidung der Bundesregierung, die Stromsteuer zunächst nur für ein Jahr sicherzustellen, sei "einfach pures Gift für Vertrauen und damit für Investitionssicherheit", sagte Brems. "Vertrauen entsteht, wenn politische Beschlüsse und politische Finanzierung zusammenpassen."/dot/DP/mis