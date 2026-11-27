BERLIN/BUKAREST (dpa-AFX) - Angesichts der Bedrohung durch Russland will Rumänien die Abwehr hybrider Angriffe zu einer gemeinsamen Aufgabe der Nato machen. Bislang sei dies in EU und Nato eine nationale Angelegenheit, sagte der rumänische Außenminister Dan Neculaescu in Berlin der Zeitung "Die Welt".

"Wir brauchen mindestens ein gemeinsames Lagebild und müssen systematisch nach Zusammenhängen suchen. Stecken hinter Angriffen in Deutschland, Estland oder Rumänien dieselben Akteure?", sagte er. Einige Verbündete unterstützten den Ansatz, aus der Abwehr eine operative Aufgabe der Nato zu machen. Andere lehnten ihn ab, weil sie das Risiko einer Eskalation mit Russland sehen.

Hybride Angriffe können militärische, wirtschaftliche, geheimdienstliche und propagandistische Operationen sein. Gegnerische Staaten verschleiern oft ihre Urheberschaft. Auch Cyberattacken oder Desinformationskampagnen zählen dazu, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Minister: Russland will Schwarzes Meer kontrollieren

Der rumänische Minister warf Russland vor, die alleinige Kontrolle über das Schwarze Meer anzustreben. "Niemand sonst soll dort sein. Dabei sind wir dort: Rumänien, Bulgarien, die Türkei, die Ukraine und andere Länder. Wir haben das Recht, uns zu verteidigen, aber auch ein Recht auf Frieden."

Das Schwarze Meer entwickele sich zu einer Schwachstelle der europäischen Sicherheit. "Nirgendwo sonst in Europa erleben wir so viele Zwischenfälle, die wir Russland zuschreiben: Drohnenangriffe, Seeminen, Angriffe auf Handelsschiffe", sagte Neculaescu.

In den vergangenen Monaten sind mehrfach Handelsschiffe an oder vor der Küste Rumäniens von mutmaßlich russischen Drohnen angegriffen worden. Einige Schiffe sanken, es gab Tote und Verletzte. Die Nato hat ihre Patrouillen in der Luft und auf dem Meer verstärkt./fko/DP/mis