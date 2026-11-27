WIESBADEN (dpa-AFX) - Im laufenden Wintersemester sind rund 2,86 Millionen Studierende an den deutschen Hochschulen eingeschrieben. Das sind etwas weniger als im vorherigen Wintersemester, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Der Rückgang betrug demnach unter dem Strich 0,2 Prozent. Die genaue Zahl der Studierenden gibt das Bundesamt mit 2.859.800 an.

Die Entwicklung fällt je nach Hochschulart unterschiedlich aus. An Universitäten und gleichrangigen Hochschulen sind im laufenden Wintersemester 0,7 Prozent weniger Personen eingeschrieben. Einen Rückgang gibt es auch bei den Verwaltungsfachhochschulen mit minus drei Prozent.

Demgegenüber stieg die Studierendenzahl an den Fachhochschulen um 0,9 Prozent. Die Kunsthochschulen verzeichneten einen Anstieg um 0,7 Prozent.

Auch weniger Studienanfänger

Im gesamten Studienjahr 2026 (Sommersemester 2026 und Wintersemester 2026/27) nahmen nach vorläufigen Ergebnissen 481.600 Personen erstmals ein Studium an einer deutschen Hochschule auf. Das waren 2,1 Prozent weniger als im Studienjahr 2025.

Es gab jedoch regionale Sondereffekte, wie das Bundesamt mitteilt. So machten wegen der Rückkehr von der acht- zur neunjährigen Gymnasialzeit in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein weniger Schülerinnen und Schüler im Sommer 2026 ihr Abitur. Gleichzeitig stieg die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger in Bayern, wo 2025 ebenfalls wegen der Rückkehr von G8 auf G9 die Erstsemesterzahlen stark zurückgegangen waren.

Elektrotechnik und Informationstechnik gefragt

Der Blick auf einzelne Fächer ist bisher bei vier technisch orientierten Studienbereichen möglich. Die Informatik verzeichnete im Studienjahr 2026 einen Rückgang um 4 Prozent, um jeweils 0,6 Prozent gingen die Erstsemesterzahlen in den Bereichen Maschinenbau/Verfahrenstechnik und Bauingenieurwesen zurück. Elektrotechnik und Informationstechnik dagegen erlebten einen Anstieg um sieben Prozent./isa/DP/zb