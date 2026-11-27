Was bewegt die Aktie?

Die SAP-Aktie hat zuletzt deutlich an Wert verloren. Dazu trugen die kräftigen Kursverluste bei US-Branchenkonkurrenten bei. In den vergangenen Tagen legte der SAP-Kurs wieder etwas zu. Der Anstieg setzte an einer charttechnischen Unterstützung ein.

Während des Kursrückgangs wechselten viele SAP-Aktien den Besitzer. Beim anschließenden Anstieg nahm das Handelsvolumen deutlich ab. Ein Anstieg bei hohem Handelsvolumen würde eher für weiter steigende Kurse sprechen. Bleibt das Volumen beim Anstieg gering, kann die Aufwärtsbewegung an der Unterstützung vorübergehend bleiben und der Kurs anschließend erneut fallen.

SAP richtet sein Geschäft stärker auf künstliche Intelligenz (KI) aus. In diesem Zusammenhang steht ein möglicher Stellenabbau im Raum, für den die Bestätigung des Unternehmens aussteht. Falls SAP im Zuge seiner KI-Strategie Stellen streicht, müsste das Unternehmen zunächst Geld für Entschädigungen der betroffenen Beschäftigten aufwenden. Mittelfristig könnte SAP durch den Stellenabbau seine Personalkosten senken.

Die SAP-Aktie reagierte verhalten auf die Aussicht auf mittelfristige Einsparungen. SAP meldete zudem einen Sicherheitsvorfall. Dieser Vorfall könnte zu der verhaltenen Reaktion der Aktie beigetragen haben.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 23. Der Kurs entspricht damit etwa dem 23-Fachen des Gewinns je Aktie. Die Bewertung liegt wieder in einer Größenordnung, die für die SAP-Aktie über längere Zeit in den Jahren 2022 und 2023 typisch war. In den Jahren 2024 und 2025 lag die Bewertung über Monate höher und war zu ambitioniert.

Charttechnik

Zwischen 210 und 220 Euro liegen stärkere Widerstände. Falls der Kurs diesen Bereich erreicht, dürfte der Verkaufsdruck zunehmen.

Martins Einschätzung

Angesichts der Risiken rund um künstliche Intelligenz und das Softwaregeschäft ist ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 23 für SAP fair. Das weitere Kurspotenzial ist begrenzt.