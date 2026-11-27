Schaust du nur gelegentlich bei onvista vorbei, wolltest aber immer mal wissen, was unsere Premium-Artikel beinhalten, hast du jetzt eine Chance. Zur Black Week haben wir hier eine kleine Auswahl unserer Analysen des bald endenden Börsenjahres 2026.

Die Artikel sind frei lesbar, die Abo-Schranke haben wir entfernt. So kannst du dir selbst ein Bild machen, wie wir auf die Märkte blicken, welche Aktien wir spannend finden und welche Inspiration wir dir für eine eigene Geldanlage liefern.

Übrigens: Noch bis Sonntagabend läuft unsere Rabatt-Aktion für die Black Week - für Kunden ohne aktives Abo oder für ein Upgrade in ein höheres Abo-Paket gibt's 50 Prozent Rabatt auf alle Premium-Abos! Alle Infos findest du an dieser Stelle.

Das sind unsere sechs beliebtesten Artikel des Jahres

Der erste Artikel ist natürlich der Jahresausblick unseres Chefanalysten Martin, der jedes Jahr erscheint. Darin gibt Martin konkrete Kursziele für Aktien, Gold und Bitcoin, weist auf wichtige Treiber für die Börsen hin und erklärt selbstverständlich auch, auf welche Risikofaktoren du achten musst.

Artikel Nummer zwei ist ein Interview mit dem Fondsmanager Hendrik Leber, den wir im März fragten, welche Aktien er gerade im Blick hat. Leber sagte damals: Im Software-Sektor seien die Kurse wegen KI-Ängsten viel zu weit heruntergeprügelt worden. Und tatsächlich erholten sich manche Software-Titel nach der „SaaSpokalypse“ im Frühjahr massiv.

Ebenfalls häufig recherchieren wir für euch aussichtsreiche Aktien aus den unterschiedlichsten Perspektiven. So wie bei diesem Artikel aus dem Frühjahr. Damals fragten wir uns, welche hiesigen Konzerne wohl die verlässlichsten Dividenden bieten. Die Antwort findet ihr in diesem Artikel.

Im frühen Sommer wiederum schockte die Rheinmetall-Aktie die Börsen. Nach Kursen von knapp über 2.000 Euro ging es im Mai in großen Schritten abwärts Richtung 1.000 Euro. Anhand der Bewertung und diversen Wettbewerbern haben wir damals kalkuliert, wie tief der Kurs noch rutschen kann. Kleiner Spoiler: Tatsächlich rutschte der Kurs nachfolgende auf die Niveaus ab, die wir damals errechnet haben.

Sommermonate wieder August sind erfahrungsgemäß ruhige Börsenzeiten – und damit die perfekte Gelegenheit, das Depot abzusichern. Denn: Je weniger die Kurse schwanken, umso günstiger sind sogenannte Put-Optionsscheine. Wie sich nun im turbulenten Herbst zeigt, wäre eine Absicherung damals eine gute Wahl gewesen. Jedenfalls, wenn dir schwankende Kurse schnell die Laune verderben.

Im letzten Stück unserer kleinen Auswahl haben wir uns einmal angesehen, auf welche Aktien Tech-Investor Peter Thiel setzt. Dessen Fonds hielt sich den Märkten nämlich monatelang fern – bis er auf einmal mit einem Schwung Aktien kaufte, die fast alle aus einer Branche stammen. Der Artikel zeigt dir, wie Thiel so auf die nächste Phase im KI-Boom setzt.

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