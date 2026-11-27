Berlin, ⁠27. Nov (Reuters) - Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) will die Voraussetzungen für die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren verschärfen, die Regelung aber nicht abschaffen. Das ‌geht nach Angaben aus Koalitionskreisen vom Freitag aus einem Gesetzentwurf hervor, den Schweitzer an das ⁠Kanzleramt ⁠geschickt habe. Demnach sollen künftig Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld und Übergangsgeld ebenso wenig angerechnet werden wie Minijobs und freiwillige Rentenbeiträge. Zeiten der Kindererziehung und der Pflege ‌von Angehörigen sollen weiterhin berücksichtigt ‌werden. Die abschlagsfreie Frührente solle auch künftig zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter möglich sein. ⁠Dieses soll allerdings mit steigender Lebenserwartung angehoben ‌werden.

Über den Gesetzentwurf hatten ⁠zuerst "Bild" und "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Auch die vorzeitige Rente mit Abschlägen nach 35 Versicherungsjahren soll den Angaben zufolge erschwert werden. Das ‌frühestmögliche Eintrittsalter solle ⁠ab dem Geburtsjahrgang 1968 ⁠von 63 auf 64 Jahre angehoben werden. Zudem sollen demnach für ab Juli 1965 Geborene die Abschläge von Juli 2028 an von 0,3 auf 0,4 Prozent je Monat des vorzeitigen Rentenbezugs steigen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)