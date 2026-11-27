Berlin, 27. ⁠Nov (Reuters) - Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer sieht trotz des Streits über die Rentenreform mehr Gemeinsamkeiten als Gegensätze in der schwarz-roten Koalition. Dies hätten ihm auch die vergangenen Tage und "sogar ‌die letzten Stunden" gezeigt, sagte der SPD-Politiker am Freitag in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Es lägen gute ⁠Vorschläge auf ⁠dem Tisch, und er sei froh über jeden Vorschlag, der noch hinzukomme: "Wir können nicht einfach auf alten Positionen beharren." Schweitzer ging allerdings nicht auf den jüngsten Vorstoß aus der Union ein, die abschlagsfreie ‌vorzeitige Rente nach 45 Versicherungsjahren stärker ‌auf Geringverdiener auszurichten.

In der SPD-Bundestagsfraktion war der Unions-Vorschlag am Donnerstag indes als "nicht hinnehmbar" abgelehnt worden. Die Rente für besonders ⁠langjährig Versicherte ist der Hauptstreitpunkt in der Koalition beim ‌geplanten Reformpaket. Sie ermöglicht ⁠es derzeit, bis zu zwei Jahre vor dem regulären Renteneintrittsalter ohne Abschläge in den Ruhestand zu gehen. Voraussetzung sind 45 Versicherungsjahre.

Eine von der Bundesregierung ‌eingesetzte Rentenkommission hatte Ende ⁠Juni 33 Reformempfehlungen vorgelegt, darunter ⁠die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente. Die Bundesregierung strebt einen Kabinettsbeschluss noch vor Weihnachten an. Weitere Streitpunkte sind Einschränkungen für Minijobs sowie Änderungen bei der Altersteilzeit. Auf Vorbehalte stößt in Teilen der Koalition auch die vorgeschlagene Einbeziehung von Abgeordneten des Bundestages in die Rentenversicherung.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)