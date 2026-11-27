London, ⁠27. Nov (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich irritiert darüber gezeigt, dass US-Präsident Donald Trump den russischen Staatschef ‌Wladimir Putin als Freund bezeichnet hat. Das sei genauso, als hätte man während ⁠des ⁠Zweiten Weltkriegs Adolf Hitler einen guten Freund genannt, sagte Selenskyj in einem BBC-Interview. Es bleibe Trump überlassen, was er sage oder im Internet verbreite. ‌Es sei jedoch seltsam, ‌Putin so zu nennen. Der russische Präsident sei ein Aggressor und ein Killer. "Er ⁠kann kein Freund sein."

Trump hatte Putin ‌kürzlich auf einem Gipfel ⁠in China als Freund begrüßt. Wenig später veröffentlichte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social ein Foto. Es ‌zeigt die ⁠beiden Politiker eng beieinanderstehend ⁠beim Händeschütteln und ist mit den Worten "Mein Freund" überschrieben. Das Verhältnis zwischen Trump und Selenskyj ist seit Längerem angespannt.

(Bericht von Sarah Young, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)