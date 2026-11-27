Berlin, 27. ⁠Nov (Reuters) - Die SPD-Bundestagsfraktion und auch das Finanzministerium warnen den Koalitionspartner Union, die geplanten Änderungen in der Einkommensteuer zu verzögern. "Es ist das Ziel, dass die Reform ab Januar greift. Das ist derzeit stark gefährdet", sagte Michael Schrodi, parlamentarischer Staatssekretär im SPD-geführten Finanzministerium, am Freitag in Berlin. ‌Die vorgesehenen Entlastungen wie auch die höheren Einnahmen aus der Gegenfinanzierung kämen dann zunächst nicht. "Wir brauchen aber Planungssicherheit und ein geordnetes Verfahren. Es wäre ein schwieriges Signal, wenn ⁠wir das ⁠nicht hinkriegen." Die von der Union betriebene Verknüpfung der Steuerreform mit anderen Themen sei nicht hinnehmbar.

Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil will vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Einkünften entlasten - im Volumen von brutto zehn Milliarden Euro. Für Einzelne soll die Entlastung ab 2028 in der zweiten Stufe bis zu 600 Euro im Jahr betragen. Der Gesetzentwurf ‌sieht einen höheren Grundfreibetrag, mehr Kindergeld sowie einen Anstieg ‌des Arbeitnehmer-Pauschbetrags auf 1430 Euro vor. Gegenfinanziert wird dies etwa durch einen neuen Spitzensteuersatz von 47 Prozent für Einkommen über 280.000 Euro, eine Kürzung des Steuerbonus für Handwerkerleistungen und eine höhere Pauschalsteuer ⁠auf Minijobs. Durch diese Mehreinnahmen ergibt sich unter dem Strich noch eine Nettoentlastung von ‌rund 5,6 Milliarden Euro.

Der Chef der CDU/CSU-Fraktion im ⁠Bundestag, Thorsten Frei, hat die Einkommensteuerreform mit Plänen im Arbeitsrecht verknüpft. Hier geht es um einen geringeren Kündigungsschutz von Top-Verdienern, mehr befristete Arbeitsverhältnisse und mehr Sonntagsarbeit. Beide Gesetze könnten noch bis Weihnachten den Bundestag und auch den Bundesrat ‌passieren. Das wolle die Union. Es werde ⁠das eine aber nicht ohne das andere ⁠geben.

SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar sagte, die Einkommensteuerreform sollte noch dieses Jahr im Bundestag verabschiedet werden. Die Koalition müsse damit ihre Handlungsfähigkeit beweisen. Ähnlich äußerte sich die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Frauke Heiligenstadt: Es seien alle für die Gesetzgebung nötigen Formulierungshilfen vorbereitet. "Es könnte schnell gehen. Es wäre sehr aufwendig, die Reform umzusetzen, wenn sie erst nächstes Jahr verabschiedet werden würde." Dies wäre vor allem ein Problem für alle Lohnbuchhaltungen und auch die Kindergeldauszahlung wäre schwieriger. "Außerdem wären die Änderungen bei Minijobs rückwirkend nicht möglich. Dadurch ⁠würden 65 Millionen Euro pro Monat fehlen."

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)