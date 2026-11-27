Als Reaktion auf den jüngsten Absturz der #Techwerte ist auch der #DAX® ein gutes Stück in die Tiefe gerauscht. Warum es weiter so turbulent bleiben könnte und ob es noch Chancen für eine Jahresendrally gibt, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von der #HSBC.



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