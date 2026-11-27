Störfaktoren nicht vom Tisch: Dezember verspricht Mut - ntv Zertifikate 27.11.2026
HSBC · Uhr
Als Reaktion auf den jüngsten Absturz der #Techwerte ist auch der #DAX® ein gutes Stück in die Tiefe gerauscht. Warum es weiter so turbulent bleiben könnte und ob es noch Chancen für eine Jahresendrally gibt, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von der #HSBC.
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