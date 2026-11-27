onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 30. November

TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 DEU: MTU Aero Engines, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Standard Life, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/26 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/26 (vorläufig) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/26 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/26 08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/26 08:00 DEU: Umsatz im Einzelhandel 10/26 09:00 CHE: BIP Q3/26 09:00 CHE: KOF-Frühindikator 11/26 09:00 AUT: Erzeugerpreise 10/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 09:30 POL: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/26 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/26 10:30 GBR: Hypothekenzusagen 10/26 11:00 BEL: BIP Q3/26 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/26 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der Verkehrsminister der EU, Brüssel BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi