Taipeh, 27. ⁠Nov (Reuters) - Taiwans Wirtschaft wächst 2026 dank der starken Nachfrage rund um Künstliche Intelligenz (KI) voraussichtlich so schnell wie seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Vergleich zum Vorjahr um 13,28 Prozent zulegen, teilte die Generaldirektion für Haushalt, Rechnungswesen und Statistik der ‌Regierung am Freitag mit. Die Behörde hob damit ihre alte Prognose vom August von 11,05 Prozent deutlich an.

Taiwan spielt eine führende Rolle bei der Deckung des Bedarfs ⁠an KI-Chips ⁠und -Technologie von Firmen wie Nvidia und Apple. Der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), hat seinen Sitz auf der Insel. Der KI-Boom hatte Taiwans Wirtschaft bereits im Jahr 2025 zu einem kräftigen Wachstum von 8,76 Prozent verholfen.

Im Oktober stiegen die Exportaufträge auf ein Rekordniveau von fast 124 Milliarden Dollar, wie aus ‌Daten des Wirtschaftsministeriums hervorgeht. Dies entspricht einem Anstieg von ‌78,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der von der Nachfrage nach KI und Elektronikprodukten getrieben wurde. Die USA führten das Wachstum mit 96,3 Prozent an. Die Aufträge sollen den Prognosen ⁠zufolge im November trotz geopolitischer und handelspolitischer Unsicherheiten zwischen 57,6 und 62,7 Prozent zulegen.

Die ‌Statistiker erwarten für das kommende Jahr ein deutlich ⁠langsameres Wirtschaftswachstum von 6,51 Prozent. Sie korrigierten damit aber ihre bisherige Vorhersage von 6,04 Prozent nach oben. Die Behörde verwies auf mehrere Unsicherheiten, darunter schärfere KI-Regulierungen in den USA, die dortigen Exportkontrollen sowie die Auswirkungen steigender Finanzierungskosten. ‌Unsicherheit bestehe zudem wegen der US-Zollpolitik, hieß ⁠es weiter.

Die Exporte haben nach Aussage ⁠des Chefökonomen von President Capital Management, Lu Cheng-tao, zwar bislang keine Anzeichen einer Abschwächung gezeigt. Ein größeres Risiko bestehe jedoch im kommenden Jahr wegen einer möglichen Abkühlung der Nachfrage von US-Kunden. "Auf Grundlage der aktuellen Aufträge gibt es kein größeres Problem. Allerdings könnte sich die Kaufdynamik in der ersten Hälfte des kommenden Jahres sehr wahrscheinlich ändern", fügte Lu hinzu.

Der Konjunkturboom soll die Inflation nicht übermäßig anheizen. Die Statistikbehörde beließ ihre Prognose für die Inflationsrate im zu Ende gehenden Jahr bei 2,07 ⁠Prozent. Dieser Wert liegt knapp über dem Ziel der Zentralbank von zwei Prozent.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)