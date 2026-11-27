Taipeh, ⁠27. Nov (Reuters) - Das taiwanische Verteidigungsministerium hat vor den Kommunalwahlen des Landes nach eigenen Angaben vermehrte Aktivitäten der chinesischen Luftwaffe ‌festgestellt. Es wurden den Angaben vom Freitag zufolge 30 chinesische Militärflugzeuge rund um ⁠die ⁠Insel registriert. Davon hätten 26 die Mittellinie der Straße von Taiwan überquert und zusammen mit Kriegsschiffen gemeinsame Patrouillen zur Überprüfung der Gefechtsbereitschaft absolviert. Das ‌chinesische Verteidigungsministerium reagierte zunächst ‌nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Am Samstag werden in Taiwan Bürgermeister und Landräte ⁠in allen 22 Städten und Landkreisen ‌gewählt, die von der ⁠Regierung in Peking genau beobachtet werden. Am Donnerstag hatte das chinesische Verteidigungsministerium erklärt, die "Wiedervereinigung" sei ein unaufhaltsamer ‌Trend und ⁠die Menschen in Taiwan ⁠könnten sich dank des Schutzes durch eine "heldenhafte Volksarmee" sicherer fühlen. China beansprucht Taiwan als eigenes Territorium, was die Regierung in Taipeh zurückweist.

(Bericht von Yi-Chin Lee und Fabian Hamacher, Mitarbeit Angie Teo, Ben Blanchard und Reuters ⁠Peking Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)