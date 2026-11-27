Tesla kauft Maschinenbauer EMAG - Spezialist für Teile für humanoide Roboter
Berlin, 27. Nov (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat beim Kartellamt die Übernahme des deutschen Maschinenbauers und Spezialisten für die Produktion von humanoiden Robotern EMAG beantragt. Das Kartellamt führte die Übernahme am Freitag in seiner Übersicht der laufenden Verfahren. Details wurden dabei nicht genannt. EMAG ist ein Werkzeugmaschinenbauer mit Sitz im schwäbischen Salach. Das Unternehmen stellt Maschinen her, die für die Produktion von Antrieben für humanoide Roboter benötigt werden.
(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)