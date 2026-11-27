Berlin, ⁠27. Nov (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat beim Kartellamt die Übernahme des ‌deutschen Maschinenbauers und Spezialisten für die Produktion von ⁠humanoiden ⁠Robotern EMAG beantragt. Das Kartellamt führte die Übernahme am Freitag in seiner Übersicht ‌der laufenden Verfahren. ‌Details wurden dabei nicht genannt. EMAG ist ⁠ein Werkzeugmaschinenbauer mit Sitz ‌im schwäbischen ⁠Salach. Das Unternehmen stellt Maschinen her, die für die Produktion ‌von ⁠Antrieben für humanoide Roboter ⁠benötigt werden.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)