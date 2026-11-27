Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 20 November 2026 to 26 November 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
20/11/2026
|
FR0013230612
|
2 478
|
15.6951
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
20/11/2026
|
FR0013230612
|
738
|
15.6833
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/11/2026
|
FR0013230612
|
4 283
|
15.4991
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/11/2026
|
FR0013230612
|
545
|
15.4468
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
24/11/2026
|
FR0013230612
|
13 879
|
15.7464
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
24/11/2026
|
FR0013230612
|
450
|
15.7212
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
25/11/2026
|
FR0013230612
|
3 782
|
15.7818
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
25/11/2026
|
FR0013230612
|
590
|
15.7539
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/11/2026
|
FR0013230612
|
2 151
|
16.0636
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/11/2026
|
FR0013230612
|
303
|
16.0493
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
29 199
|
15.7294
|
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Tikehau Capital