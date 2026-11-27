Peking, 27. ⁠Nov (Reuters) - Ein chinesisches Gericht hat den ehemaligen Regierungschef der südlichen Region Guangxi wegen Korruption zum Tode verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe gegen Lan Tianli wurde ‌für zwei Jahre ausgesetzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag meldete. Ein solcher Aufschub bedeutet in ⁠China ⁠üblicherweise, dass das Todesurteil nach zwei Jahren in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt wird, sofern der Verurteilte in dieser Zeit keine weiteren Straftaten begeht. Das Gericht entschied zudem, dass Lan nach einer solchen ‌Umwandlung keine weiteren Strafminderungen erhalten ‌oder vorzeitig aus der Haft entlassen werden kann. Xinhua zufolge hatte Lan zwischen 2008 und 2025 seine Ämter ⁠missbraucht, um Personen und Organisationen bei Geschäften, Projektvergaben und ‌Beförderungen zu begünstigen. Im ⁠Gegenzug habe er Bestechungsgelder von insgesamt 587 Millionen Yuan (rund 80 Millionen Euro) angenommen.

Die Korruptionsermittlungen gegen Lan wurden im Mai 2025 bekannt. Noch ‌im selben Monat trat ⁠er als Chef der Regionalregierung ⁠zurück, an deren Spitze er seit 2021 gestanden hatte. Vor rund einem Jahr wurde er aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Unter Präsident Xi Jinping geht China seit Jahren verstärkt gegen Korruption vor.

(Bericht von Yukun Zhang und Ryan Woo, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Christian Rüttger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)