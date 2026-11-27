Die Prognose-Instrumente funktionieren deshalb so gut, weil es einige wenige Haupt-Einflussfaktoren gibt, die bei der Preisbildung wirken. Bei Ethereum sind es sehr starke Einflussfaktoren, auf deren Entwicklung die Krypto-Währung mit Zeitversatz reagiert. Und genau das machen wir uns zu Nutzen. Zunächst wollen wir aber Ethereum selbst für all jene vorstellen, die sich mit Krypto-Währungen noch nicht eingehend befassen konnten.

Good to know about: Ethereum

Ethereum bildet das technologische Fundament für einen Großteil der modernen dezentralen Finanzwelt und fungiert weit mehr als nur als reine digitale Währung. Ursprünglich im Jahr 2015 von Vitalik Buterin und einem Team aus Mitbegründern ins Leben gerufen, erweiterte dieses dezentrale Open-Source-Netzwerk das Konzept der Blockchain-Technologie um eine entscheidende Komponente: die Programmierbarkeit.

Während frühere digitale Netzwerke primär darauf ausgelegt waren, Transaktionen von Werten wie ein digitales Kassenbuch zu verzeichnen, agiert diese Plattform als eine Art globaler, dezentraler Weltcomputer. Das Herzstück dieses Systems sind sogenannte Smart Contracts – selbstausführende Computerprogramme, die auf der Blockchain gespeichert sind. Sobald vordefinierte Bedingungen erfüllt sind, führen diese digitalen Verträge automatisch vereinbarte Aktionen aus, ohne dass eine zentrale Instanz wie eine Bank, ein Notar oder ein Gericht als Vermittler eingreifen muss.

Auf Basis dieser Technologie hat sich ein riesiges Ökosystem aus dezentralen Anwendungen (dApps) entwickelt. Dazu gehören der gesamte Sektor der dezentralen Finanzen (DeFi), über den Nutzer Kredite aufnehmen, Zinsen verdienen oder Vermögenswerte handeln können, sowie der Markt für digitale Eigentumsnachweise (NFTs). Angetrieben wird das gesamte Netzwerk durch die native Kryptowährung Ether, die als Treibstoff dient, um Transaktionsgebühren – im Fachjargon „Gas“ genannt – zu bezahlen und die Rechenleistung des Netzwerks zu vergüten.

Ein historischer Meilenstein in der Entwicklung des Netzwerks war die vollständige Umstellung des Konsensmechanismus im Jahr 2022. Durch dieses als „The Merge“ bekannte Update verabschiedete sich das System vom energieintensiven Mining-Verfahren (Proof-of-Work) und wechselte zum deutlich effizienteren Proof-of-Stake-Modell. Seither sichern sogenannte Validatoren das Netzwerk ab, indem sie eigene Bestände der digitalen Währung als Sicherheit hinterlegen, was den Energieverbrauch der gesamten Infrastruktur um über 99 Prozent senkte und die Grundlage für zukünftige Skalierungslösungen schuf.

Bricht diese Marke, kommt es potenziell zum Ausverkauf

Unser Intermarket-Forecast hat bis dato einen herausragenden Job gemacht, wie die Historie der letzten Jahre beweist. Auch die Rallye 2025 (Endteil ist im Chart links am Rand noch zu sehen), den Abwärtstrend bis Anfang 2026 und die anschließende Erholung bis September dieses Jahres wurden korrekt vorgezeichnet. Da sich Ether nun dem Jahrestief nähert, werden viele Chart-Techniker möglicherweise versuchen, an oder nahe dieses horizontalen Supports eine Long-Position einzugehen. Da unser Forecast weiter gen Süden zeigt, favorisieren wir einen Durchbruch der Marke von 1510 Dollar und infolge dessen einen massiven Ausverkauf der beliebten Krypto-Währung.

Laut Prognose haben wir um den 24.12.2026, sowie am 20./21. Januar eine gute Chance für einen Exit etwaiger Shorts und ggf. gar eine technische Erholung.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Hier bietet sich ein konditionierter Einstieg Short an. Wir wollen eine Preisbestätigung für die Trendfortschreibung sehen. Dazu muss der Kurs unter 1510 US-Dollar abgleiten. In dem Fall wäre ein weiterer Short-Einstieg attraktiv. Da es zwei markante Zeitpunkte in unserem Forecast für die kommenden zwei Monate gibt, die für Ausstiege geeignet erscheinen, bietet sich einmal mehr eine gestaffelte Vorgehensweise an. Um Weihnachten herum würden wir die erste Tranche glattstellen, um den 20./21. Januar des nächsten Jahres dann die zweite Hälfte.

Turbo Put Optionsschein auf Ethereum

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Put Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 4433,52 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1690 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 0,67. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LD0DFX.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 2200 USD

Unterstützungen: 1510 USD

Turbo Put Optionsschein auf Ethereum

Basiswert Ethereum WKN LD0DFX ISIN DE000LD0DFX6 Basispreis 4433,52 USD K.O.-Schwelle 4433,52 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit endlos Emittent Lang & Schwarz Hebel 0,67 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.