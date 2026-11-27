27. Nov (Reuters) - ⁠US-Präsident Donald Trump hat sich hinter den Kurs des irakischen Ministerpräsidenten Ali al-Saidi gestellt, die staatliche Kontrolle durchzusetzen und den Schmuggel von irakischem Öl zu stoppen. "Wir unterstützen die Bemühungen des irakischen Ministerpräsidenten Ali al-Saidi, die staatliche ‌Autorität im gesamten Irak durchzusetzen, den Schmuggel von irakischem Öl zu stoppen, die Korruption zu beenden und alle Waffen unter die ausschließliche Kontrolle ⁠des Staates ⁠zu bringen", erklärte Trump am Freitag auf der Online-Plattform Truth Social.

Der irakische Regierungssprecher Haider al-Abudi hatte einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur zufolge gesagt, Bagdad betrachte Rohölexporte unter Umgehung des staatlichen Ölvermarkters Somo als Schmuggel, da die Erlöse nicht in die Staatskasse flössen. Dem Irak seien ‌durch den Ölschmuggel über die Region Kurdistan von ‌2008 bis 2025 schätzungsweise 100 Milliarden Dollar entgangen, sagte Abudi demnach weiter. Es blieb unklar, wie die Regierung diese Zahl berechnete. "Wir stehen mit der Region ⁠Kurdistan in Kontakt, um die optimale Verwaltung und den Erhalt unseres Ölreichtums ‌sicherzustellen", sagte der irakische Ölminister Bassim ⁠Mohammed auf einer Pressekonferenz. "Die Ölfelder in der Region und in Basra gehören allen Irakern und bleiben unter irakischer Hoheit."

Das Vorgehen bringt die Regierung in Bagdad auf direkten Konfrontationskurs mit den kurdischen ‌Behörden sowie mit den proiranischen Milizen. ⁠Der Irak schloss am Donnerstag zwei ⁠Grenzübergänge in der Region Kurdistan nach Syrien und in den Iran. Regierungschef Saidi wies die Behörden der Zentralregierung an, die Kontrolle über die von der halbautonomen Regionalverwaltung betriebenen Übergänge zu übernehmen. Tausende Kurden protestierten am Donnerstag gegen die Schritte. Das höchste Gericht des Iraks hatte am Mittwoch entschieden, dass Bagdad eigene Truppen entlang aller internationalen Grenzen einschließlich jener in der Region Kurdistan einsetzen darf.

(Bericht von Tala ⁠Ramadan in Dubai und Shubham Kalia in BengaluruBearbeitet von Michael Georgy und Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)