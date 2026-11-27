DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, sieht in einer sinkenden Zustimmung zu deutschen Militärhilfen für sein Land keinen Anlass zur Panik. Er nehme diese Zahlen ernst, sagte er der "Rheinischen Post" mit Blick auf eine jüngst veröffentlichte Umfrage. Es sei aber nicht nach einem Stopp von Waffenlieferungen gefragt worden und es gebe andere Umfragen, in denen sich eine höhere Unterstützung erkennen ließe. "Deshalb sehe ich keinen Anlass zur Panik", sagte Makeiev.

Hintergrund ist eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung. Demnach sprachen sich im September 46 Prozent der Befragten für eine militärische Unterstützung der Ukraine durch Deutschland aus, im Vorjahr waren es noch 59 Prozent. 53 Prozent lehnten sie ab (2025: 39 Prozent). Befragt wurden 1.501 Wahlberechtigte.

Botschafter stellt Umfragen gegeneinander

Makeiev gab zu bedenken, dass ein ZDF-Politbarometer vom Oktober mehr Antwortmöglichkeiten geboten habe als die Forsa-Umfrage. Im Politbarometer hätten 63 Prozent der Befragten eine stärkere militärische Unterstützung durch die europäischen Staaten befürwortet oder das aktuelle Engagement gutgeheißen. Die Umfragen spiegelten eine Gesellschaft wider, die "des Krieges oder eher der Kriegsberichterstattung müde ist und sich Frieden wünscht". Die Ukrainer wollten diesen Frieden wie kein anderes Volk.

Auch im persönlichen Gespräch sehe er nicht, dass die Unterstützung ins Wanken gerate. Es gebe heute 300 Städte- und Gemeindepartnerschaften zwischen der Ukraine und Deutschland./mjm/DP/zb