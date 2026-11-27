Berlin, 27. ⁠Nov (Reuters) - Die Zustimmung in Deutschland für die militärische Unterstützung der Ukraine ist einer Umfrage zufolge weiterhin hoch. Mehr als zwei Drittel der Befragten sprachen sich in dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer für eine weitere oder ‌sogar stärkere Hilfe aus. Demnach gaben 37 Prozent an, dass die militärische Unterstützung Europas für das von Russland überfallene Land genau ⁠richtig sei (Ende ⁠Oktober: 33 Prozent). 31 Prozent befürworten nach der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen sogar eine stärkere militärische Hilfe (Ende Oktober: 30 Prozent). 29 Prozent sind dafür, dass die Unterstützung zurückgefahren wird (Ende Oktober: 32 Prozent).

Vor wenigen Tagen war eine Forsa-Umfrage für die Körber-Stiftung veröffentlicht worden, nach ‌der die Zustimmung für die deutsche Ukraine-Hilfe gesunken ‌war. Allerdings stammten die Zahlen aus einer Erhebung im September.

Die konstante oder sogar wachsende Zustimmung für die Ukraine könnte damit zu tun haben, dass ⁠die von Russland ausgehende Gefahr als wachsend eingeschätzt wird. So rechnen ‌nun 49 Prozent (Ende Oktober: 46 Prozent) ⁠damit, dass Russland auch östliche Nato- und EU-Partner wie Polen oder die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen angreifen könnte. 45 Prozent glauben dies nicht (Ende Oktober: 48 Prozent).

Zwei Drittel der ‌Befragten (64 Prozent) sehen eine sehr ⁠große oder große russische Bedrohung für ⁠Deutschland. Nur elf Prozent sehen gar keine Gefahr. Im Parteienspektrum unterscheiden sich die Anhänger der AfD klar von denen der anderen Parteien. Für 75 Prozent der AfD-Anhänger stellt Russland keine oder eine nicht so große Bedrohung dar. Sehr groß ist insgesamt die Zustimmung zu verstärkten Verteidigungsanstrengungen: 41 Prozent halten die Milliardenausgaben für gerade richtig, 31 Prozent wollen mehr, nur 19 Prozent weniger.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)