Umfrage: Anhaltend hohe Zustimmung für militärische Unterstützung der Ukraine
Berlin, 27. Nov (Reuters) - Die Zustimmung in Deutschland für die militärische Unterstützung der Ukraine ist einer Umfrage zufolge weiterhin hoch. Mehr als zwei Drittel der Befragten sprachen sich in dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer für eine weitere oder sogar stärkere Hilfe aus. Demnach gaben 37 Prozent an, dass die militärische Unterstützung Europas für das von Russland überfallene Land genau richtig sei (Ende Oktober: 33 Prozent). 31 Prozent befürworten nach der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen sogar eine stärkere militärische Hilfe (Ende Oktober: 30 Prozent). 29 Prozent sind dafür, dass die Unterstützung zurückgefahren wird (Ende Oktober: 32 Prozent).
Vor wenigen Tagen war eine Forsa-Umfrage für die Körber-Stiftung veröffentlicht worden, nach der die Zustimmung für die deutsche Ukraine-Hilfe gesunken war. Allerdings stammten die Zahlen aus einer Erhebung im September.
Die konstante oder sogar wachsende Zustimmung für die Ukraine könnte damit zu tun haben, dass die von Russland ausgehende Gefahr als wachsend eingeschätzt wird. So rechnen nun 49 Prozent (Ende Oktober: 46 Prozent) damit, dass Russland auch östliche Nato- und EU-Partner wie Polen oder die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen angreifen könnte. 45 Prozent glauben dies nicht (Ende Oktober: 48 Prozent).
Zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) sehen eine sehr große oder große russische Bedrohung für Deutschland. Nur elf Prozent sehen gar keine Gefahr. Im Parteienspektrum unterscheiden sich die Anhänger der AfD klar von denen der anderen Parteien. Für 75 Prozent der AfD-Anhänger stellt Russland keine oder eine nicht so große Bedrohung dar. Sehr groß ist insgesamt die Zustimmung zu verstärkten Verteidigungsanstrengungen: 41 Prozent halten die Milliardenausgaben für gerade richtig, 31 Prozent wollen mehr, nur 19 Prozent weniger.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)