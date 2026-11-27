Rom, 27. ⁠Nov (Reuters) - Der Hunger wird sich nach Einschätzung von zwei Organisationen der Vereinten Nationen in den kommenden sechs Monaten in weltweit 16 Krisenherden deutlich verschärfen. In Teilen Afrikas drohe eine Hungersnot, teilten die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) und das Welternährungsprogramm (WFP) am Freitag in ihrem ‌gemeinsamen Bericht für den Zeitraum Dezember 2026 bis Mai 2027 mit. Der Sudan, der Südsudan, Somalia, der Norden Nigerias und der Jemen sind demnach der größten ⁠Bedrohung ausgesetzt.

Hintergrund ⁠dieser Entwicklung sind den Angaben zufolge Konflikte, Vertreibung, wirtschaftliche Not und extremes Wetter. Die Zahl der Hunger-Krisenherde stieg im Vergleich zum vorangegangenen Bericht vom Juni von 13 auf 16. Der Tschad, Uganda sowie Teile des südlichen Afrikas und Mittelamerikas kamen neu auf die Liste, während der Libanon gestrichen wurde. Schrumpfende Mittel für humanitäre ‌Hilfe erschweren den beiden Organisationen zufolge die Bemühungen, ‌eine Katastrophe abzuwenden.

Die Hilfen für die am stärksten vom Hunger bedrohten Länder seien zwischen 2022 und 2025 um zwei Drittel zurückgegangen, sagte Conor Elliott, ein leitender Mitarbeiter im FAO-Büro ⁠für Notfälle und Resilienz. "Das sind dramatische Einschnitte bei der internationalen Unterstützung", sagte er. Elliott ‌warnte zudem, dass die Kürzungen die Datenerhebung ⁠beeinträchtigten, die für die Einschätzung des Krisenausmaßes notwendig sei.

Bewaffnete Konflikte und Gewalt sind dem Bericht zufolge die Hauptursachen für den Hunger in zwölf der 16 Krisengebiete. Stark steigende Kosten für Lebensmittel, Energie und Transport erschweren ‌es den Menschen demnach zunehmend, sich selbst ⁠zu ernähren. Das aufziehende Wetterphänomen El Nino ⁠könnte die Krise demnach verschärfen. Es könnte Dürre und extreme Temperaturen im südlichen Afrika und in Teilen Mittelamerikas sowie potenziell zerstörerische Überschwemmungen in Teilen Ostafrikas mit sich bringen. "Es wird einen sehr, sehr starken El-Nino-Effekt geben", sagte Elliott.

Afghanistan, Haiti, die Demokratische Republik Kongo und die palästinensische Enklave Gaza wurden zudem als Gebiete eingestuft, die Anlass zu sehr großer Sorge geben. Gaza wurde nach einer verbesserten Ernährungslage seit einer Waffenruhe im Oktober 2025 von der höchsten Warnstufe heruntergestuft. ⁠Die Organisationen warnten jedoch, dass die Lage weiterhin kritisch und instabil bleibe.

(Bericht von Clara Schönthaler und Crispian BalmerBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)