BERLIN (dpa-AFX) - Im Koalitionsstreit um die geplante Reform der Einkommensteuer macht die Union der SPD ein Angebot. Fraktionsvize Mathias Middelberg schlägt vor, die Reform aufzusplitten und vereinbarte Entlastungen schnell umzusetzen, die geplanten höheren Steuern für Reiche aber möglicherweise erst später zu beschließen.

"Dem Bundesfinanzminister und der SPD-Bundestagsfraktion liegt ein Angebot vor, dass die Union natürlich bereit ist, noch in diesem Jahr diejenigen Entlastungen für die Bürger zum 1.1.2027 im Einkommensteuerbereich auf den Weg zu bringen, die verfassungsrechtlich geboten sind", sagte Middelberg der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehöre die Anhebung des Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags. "Auch die Anhebung des Kindergeldes befürworten wir." Im Bundeshaushalt 2027 sei für diese Maßnahmen bereits ausreichend Vorsorge getroffen.

"Wenn es die SPD ernst meint mit der Entlastung der Bürger bereits zum Jahresanfang, dann sollte sie dieses Angebot annehmen", sagte Middelberg. Die Anhebung der sogenannten Reichensteuer, die nicht verfassungsrechtlich geboten sei und im Übrigen auch rückwirkend zum 1. Januar 2027 erfolgen könnte, könne der SPD nicht als Argument dienen, "untätig" zu bleiben.

Die Union hatte zuvor eine höhere Besteuerung von Reichen im Zuge der Einkommensteuerreform daran geknüpft, dass die Arbeitsmarktreform erfolgreich verabschiedet wird, die eine Befristung von Arbeitsverträgen erleichtern soll. Die SPD wehrte sich gegen die Drohungen aus der Union, Entlastungen bei der Einkommensteuer nur gleichzeitig mit Reformen im Arbeitsrecht zu beschließen. Die Union pocht weiterhin etwa auf Flexibilisierungen bei der Arbeitszeit.

Der Gesetzentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zur Reform der Einkommensteuer sieht Entlastungen vor allem kleiner und mittlerer Einkommen sowie von Familien mit Kindern vor. Zur Gegenfinanzierung soll unter anderem die "Reichensteuer" für sehr hohe Einkommen etwas früher greifen./hoe/DP/zb