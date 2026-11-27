Washington, 27. ⁠Nov (Reuters) - Das US-Handelsdefizit bei Waren hat sich im Oktober kräftig ausgeweitet, da der Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) erneut viele Importe nach sich ‌zog. Die Einfuhren übertrafen die Ausfuhren um 149,5 Milliarden Dollar, wie die Statistikbehörde Census Bureau des ⁠Handelsministeriums am ⁠Freitag mitteilte. Das waren 10,7 Prozent oder 14,4 Milliarden Dollar mehr als im Vormonat. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Defizit von 133 Milliarden Dollar gerechnet.

Die ‌Warenimporte sprangen um 21,1 Milliarden auf ‌365,3 Milliarden Dollar nach oben, während die Warenausfuhren um 6,7 Milliarden auf 215,8 Milliarden Dollar zulegten. ⁠Der Außenhandel steuert damit möglicherweise darauf zu, das Wirtschaftswachstum ‌im vierten Quartal erneut ⁠zu schmälern.

Er hatte schon im dritten Quartal das Wachstum gedrückt. Dieser Bremseffekt wurde jedoch durch ein kräftiges Plus bei den Konsumausgaben sowie ‌bei den überwiegend ⁠KI-bezogenen Unternehmensinvestitionen in Ausrüstung mehr ⁠als ausgeglichen. Die Wirtschaft wuchs im vergangenen Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent, nachdem sie im Zeitraum von April bis Juni um 2,2 Prozent zugelegt hatte. Der Außenhandel hat seit vier Quartalen in Folge nicht mehr zum Wachstum beigetragen.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben ⁠von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)